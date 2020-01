Rugby

Echipa națională de rugby a României începe, de astăzi, campania de pregătire pentru debutul în Rugby Europe Championship 2020, cea mai importantă competiție oficială de peste an, practic al doilea eșalon valoric al rugbiului european. În lotul de 32 de jucători convocați din campionatul intern se regăsesc și doi dintre sportivii care au fost campioni cu echipa de juniori de la Gura Humorului, în 2013, rugbiștii Daniel Plai și Tudor Butnaru. Primul este humorean get-beget, în timp ce Butnaru este ieșean la origine, însă a făcut pasul spre rugbiul mare prin intermediul echipei de la Gura Humorului. Ambii au făcut pasul la seniori la Politehnica Iași după care au obținut transferuri la Steaua București. Daniel Plai joacă pe postul de mijlocaș la deschidere, în timp ce Butnaru este jucător de linia I.

Cei 32 de jucători din campionatul intern vor face prima parte a pregătirii la Izvorani, până pe 12 ianuarie, după care vor pleca într-un stagiu centralizat în Antalya, care va dura până pe 22 ianuarie. De acolo, cei care vor fi selecționați în lot vor merge direct în Georgia, unde vor juca în prima etapă, pe 1 februarie. Celor 32 de jucători din campionatul intern li se vor alătura pe parcurs și cei din campionatele din alte țări. Este de așteptat ca cel puțin încă un sucevean să facă parte din lot, este vorba de căpitanul Mihai Macovei, și el din Gura Humorului.

Din cei 32 de jucători convocați 5 sunt de la CSM Știinta Baia Mare, 13 de la Timișoara Saracens, 8 de la Steaua, 2 de la CSM Tomitanii Constanța, 3 de la Dinamo și unul de la SCM Gloria Buzău.

Ce crede antrenorul englez al României

Englezul Andy Robinson, antrenorul principal al României, a vorbit despre perioada importantă care urmează pentru echipă, două din cele cinci meciuri din competiție urmând a fi în compania unor formații care au evoluat la Cupa Mondială din Japonia din luna septembrie a anului trecut:

„Acest cantonament pe care îl vom face în Turcia va fi ideal pentru a pregăti meciul cu Georgia. Vom putea construi pe ceea ce am început în luna noiembrie, când am creat direcțiile pe care ne vom dezvolta jocul și am stabilit felul în care vom juca în Rugby Europe Championship în acest an. Luna trecută jucătorii au avut o minivacanță, astfel că va fi important să lucram mult și pe tehnica de contact. Am văzut o atitudine pozitivă din partea jucătorilor și un apetit imens pe care l-au arătat în a-și îmbunătăți abilitățile tehnice. Câțiva dintre jucătorii cu experiență m-au impresionat prin pregătirea fizică pe care au arătat-o și prin dorința de a ridica standardele pe care echipa trebuie să le atingă. Am fost încântat să văd potențialul tinerilor jucători și sper ca pe parcursul Rugby Europe Championship câțiva dintre ei să își câștige locul în prima echipă. Această competiție va fi o provocare pentru noi datorită progresului pe care Rusia și Georgia l-au făcut de-a lungul Cupei Mondiale 2019. Sunt nerăbdător să văd cum va gestiona echipa aceste provocări și știu că dacă băieții vor munci mult și vor da totul în fiecare meci, se vor concentra pe factorii cheie, vom obține un rezultat pozitiv”.

Ambele meciuri de acasă ale Naționalei vor avea loc la Botoșani

Interesant este că ambele partide pe care România le va juca acasă se vor disputa la Botoșani, un oraș fără tradiție în rugby, dar care este preferat al doilea an consecutiv de conducere federației.

Programul României în REC 2020:

1 februarie Georgia – România, Tbilisi

8 februarie Portugalia – România, Caldas da Rainha

22 februarie România – Spania, Stadionul Municipal Botoșani

7 martie Rusia – România, Krasnodar

14 martie România – Belgia, Stadionul Municipal Botoșani