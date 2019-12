Speranţe pentru 2020

La finele sezonului competiţional 2018-2019, echipele de seniori ale Sucevei au avut parte de dezamăgiri, dar pe de altă parte, campionatele în curs au început sub bune auspicii. Potrivit poziţiilor din clasamente la final de an, se poate spune că formaţiile reprezentative ale judeţului Suceava vor avea parte de provocări deosebite în 2020. Se mai poate menţiona un lucru la sfârşit de an, acela că, în sfârşit, cei care doresc performanţă au realizat faptul că aceasta nu se poate realiza decât cu o susţinere financiară fermă şi constantă.

După o perioadă frumoasă petrecută în primul eşalon valoric al handbalului masculin românesc cu o generaţie de excepţie, gruparea CSU Suceava a retrogradat în eşalonul secund şi majoritatea jucătorilor au plecat. În mod cert s-ar fi putut face mai mult, dar gruparea suceveană nu s-a descurcat în meciurile cheie cu echipele apropiate valoric şi fost pusă la ”colţ”, ca să zicem aşa, de noile promovate. Echipa de handbal a Sucevei a mai fost în situaţii de acest gen şi a ştiut să strângă rândurile şi să o ia de la capăt.

Acelaşi lucru s-a întâmplat la sfârşitul sezonului competiţional precedent când CSU din Suceava a pus bazele unui nou proiect menit să aducă din nou handbalul masculin sucevean acolo unde a fost şi merită. Având susţinerea Consiliului Local şi a Primăriei Municipiului Suceava şi a Universităţii ”Ştefan cel Mare”, formaţia suceveană şi-a format un nou lot şi, mai important, a alcătuit o bază către marea performanţă din echipe de juniori I, II, III şi IV.

După prima parte a campionatului Diviziei A de handbal masculin, Seria A, CSU Suceava se află pe primul loc în clasament, în duel cu Magnum Botoşani, formaţie constituită tot pe baza jucătorilor suceveni, şi are mari şanse de a promova în Liga Naţională în 2020. Oricum, trebuie spus fără nici un ocoliş faptul că echipa antrenată de Adrian Chiruţ poate accede în primul eşalon valoric, dar nu are încă un lot atât de competitiv cu care se poată lupta de la egal la egal cu grupările de acolo. Pozitiv pentru finalul anului 2019 este şi faptul că echipele de juniori I şi II au câştigat seriile din care au făcut parte. Aşadar, anul 2020 este un an în care se poate produce revirimentul aşteptat în handbalul sucevean.

Fotbalul sucevean a avut parte de un sezon 2018-2019 modest în Liga a III-a, în care a vrut mult şi a realizat foarte puţin. Începutul campionatului în sezonul 2019-2020 a fost unul în care s-au pus bazele unei echipe formate în majoritate din suceveni. La final de an, Foresta Suceava se află pe locul II în clasamentul Seriei I, la patru puncte de liderul Aerostar Bacău, astfel că şanse reale de promovare încă există. Începutul de campionat a fost unul extrem de ezitant, dar odată cu venirea antrenorului Petre Grigoraş, lucrurile s-au schimbat în bine. Un lucru nu trebuie omis din vedere, acela că Foresta Suceava ştie exact ce program va avea în retur şi are nevoie de rezultate bune înregistrate şi de celelalte formaţii din serie în duelurile cu Aerostar Bacău. Alături de Foresta Suceava, din seria I a Ligii a III-a mai fac parte Bucovina Rădăuţi şi Şomuz Fălticeni, echipe situate la sfârşitul anului 2019 pe locurile IV, respectiv IX în clasament.

Rugbiul sucevean se află într-o perioadă de mari frământări, ca să zicem aşa, schimbul de generaţii şi plecările masive afectând grav omogenitatea echipei CSM Bucovina Suceava. Totuşi, cu sprijinul grupărilor de juniori de la LPS Suceava şi CSS Gura Humorului, dar şi cu ajutorul unor sportivi ieşeni, s-a putut forma o echipă de eşalon secund. Mai mult, alături de gruparea suceveană a apărut şi o susţinere privată a unor iubitori ai sportului cu balonul oval şi acest fapt este îmbucurător.

Din păcate, începutul actualului sezon competiţional a fost unul slab, însă dacă luăm în calcul tinereţii jucătorilor suceveni şi dorinţa lor de afirmare, putem spera la rezultate mai bune în anul care vine. Să nu uităm faptul că Suceava a dat jucători de mare valoare rugbiului românesc de-a lungul anilor, printre aceştia aflându-se chiar căpitani ai primei reprezentative.

Voleiul sucevean şi-a atins obiectivul propus la sfârşitul sezonului precedent, acela de a promova tinere talente şi a reuşit un parcurs bun în debutul campionatului 2019-2020. CSM Suceava are o singură înfrângere în Seria Vest a Diviziei A2, la fel ca şi Pro Volei Arad, şi are şansa de a continua cu succes competiţia. Formaţia suceveană este pregătită de un antrenor tânăr, de mare perspectivă, şi are un lot alcătuit sută la sută din jucători localnici. Nu trebuie omis faptul, demn de laudă, că doi dintre tinerii voleibalişti suceveni, Alexandru Raţă şi Ştefan Verciuc, au făcut pasul la echipe din primul eşalon valoric.

Aşadar, anul 2020 poate fi un an de naştere a unei formaţii deosebit de competitive cu mari posibilităţi în viitor.

Ce se poate spune despre echipele sportive de seniori ale Sucevei este că anul 2020 poate fi unul în care se pot împlini multe visuri şi realiza performanţe pe măsură. În mod cert este însă nevoie de muncă, seriozitate, atitudine, dar şi de un dram de noroc. Însă, trebuie amintit esenţialul, acela că nu se poate obţine performanţă fără o susţinere financiară pe măsură. Primăria şi Consiliul Local Suceava încearcă să sprijine toate ramurile sportive din municipiu, dar acest lucru nu este suficient fără sprijinul comunităţii economice din judeţ. Fără implicarea sectorului privat este greu de emis pretenţii. Există începuturi pozitive la câteva ramuri sportive şi acest lucru e de bun augur pentru că este important să dai şi înapoi ce ai primit de la comunitatea locală şi să laşi ceva în urma ta, să oferi bucurie şi celorlalţi iubitori ai sportului.

Să sperăm că 2020 va fi un an foarte bun pentru sporturile de echipă din Suceava şi ne vom putea bucura din nou de arene pline.