La fiecare final de an, cei mai buni sportivi ai Liceului cu Program Sportiv din Suceava sunt premiaţi în cadru festiv. Nici anul 2019 nu a făcut excepţie, la gala laureaţilor invitat de onoare fiind primarul municipiului Suceava, Ion Lungu. Principalul coordonator al evenimentului a fost directorul Liceului cu Program Sportiv, Ioan Radu, care a precizat că această festivitate trebuie să constituie un motiv de mândrie pentru cei mai buni şi un imbold pentru a-şi continua ascensiunea spre marea performanţă.

„Printre laureaţi se regăsesc şi sportivi care provin de la alte şcoli, dar au legitimare de la CSS – LPS Suceava, şi sportivi care evoluează în prezent la alte cluburi, însă care au fost până la jumătatea anului legitimaţi la noi. Ne bucurăm că-l avem în mijlocul nostru pe primarul municipiului, Ion Lungu, o garanţie a susţinerii sportului sucevean”, a făcut introducerea directorul LPS Suceava.

La rândul său, edilul Sucevei a ţinut să-i felicite pe sportivii de la LPS pentru rezultatele obţinute în 2019.

„Este un moment de bucurie pentru noi la fiecare final de an, pentru că avem plăcerea să-i premiem pe cei mai buni. Mă bucur că şi de această dată avem motive de mândrie şi pot să spun, cu mâna pe inimă, că am sprijinit sportul local. Îmi place sportul şi am încercat, ca de fiecare dată, să oferim susţinere tuturor sporturilor. Nu este uşor, dar am încercat. Sper ca elevii de la LPS Suceava să se regăsească între echipele care au şansa să promoveze la finele acestui sezon competiţional, cea de handbal masculin, CSU Suceava, care are şanse să revină în Liga Naţională, şi cea de fotbal, Foresta, care are ocazia să ajungă din nou în Liga a II-a. De asemenea, mă bucur că am reuşit crearea complexului LPS Suceava, şi nu sunt multe unităţi de învăţământ de acest gen care arată la fel. Vă felicit pentru performanţe şi sper să aveţi performanţe şi mai mari pe viitor. Vă doresc un an nou fericit, plin de bucurie şi vacanţă plăcută”, a precizat primarul Ion Lungu.

Liceul cu Program Sportiv din Suceava este un cadru pentru marea performanţă a sportivilor, dar şi pentru educarea lor, fapt reliefat de către directoarea adjunctă a instituţiei, Cristina Lohănel.

„Rezultatele sportivilor sunt esenţiale pentru existenţa liceului nostru. Ne mândrim cu performanţele voastre şi ne străduim să vă oferim cele mai bune informaţii şi condiţii. Ne bucurăm pentru performanţele voastre, ştim că este dificil şi este un motiv să ne mândrim cu voi”, a declarat profesoara de fizică Cristina Lohănel.

Ca de obicei, cei de la LPS Suceava au realizat topul celor mai buni sportivi detaliat, pentru fiecare secţie. Iată cum se prezintă aceste ierarhii la final de an 2019:

Atletism

I – Angela Olenici

II – Florin Pitic

III – Cătălin Tocilă

IV – Mateo Strelciuc

V – Iudith Flagenbach

VI – Leo Flagenbach

VII – Matias Flagenbach

VIII – Alesia Pintrinjel

IX – Sofia Lup

X – Emanuel Cozmici şi Alesia Miron

Secţia de atletism îi are drept coordonatori pe profesorii Iustin Tătărău, Radu Mihalescu, Daniela Cojocaru şi Lilian Petrache.

Fotbal

I – Vlăduţ Cimbru

II – Gabriel Cîrstean

III – Marius Puha

IV – Alexandru Savin

V – Dumitru Baicu

VI – Eduard Ciobanu

VII – Andrei Popovici

VIII – Alexandru Nistor

IX - Ştefan Petraru

X – Sebastian Burlacu şi Vlad Murariu

Secţia de fotbal îi are drept coordonatori pe profesorii Ovidiu Murariu, Aurel Constantin, Ciprian Anton, Marius Lup, Andrei Iţco, Claudiu Sevaciuc, Răzvan Bîgu şi Ovidiu Bosancu.

Handbal

I – Claudiu Lăzurcă

II – Antonio Pintilei

III – Vlăduţ Lazoreac

IV – Ionuţ Huţanu

V – Teofan Hirghiligiu

VI – Lucian Andriescu

VII – Fabian Rusu

VIII – Daniel Guranda

IX – Sebastian Corduş

X – Loredana Corduş

Secţia de handbal îi are drept coordonatori pe profesorii Petru Brânduşe, Iulian Dugan, Răzvan Bernicu, Dorel Ţugurlan, Ilie Pâţu, Marius Balacon, Andrei Mitrea şi Ion Puiu.

Lupte greco-romane

I – Bogdan Pop

II – Cosmin Mihalache

III – Ion Bălan

IV – Teodor Vodă

V – Nicolae Pantiuc

VI – Paul Moroşan

VII – Gabriel Gîză

VIII – Adrian Grecu

IX – Georgian Straton

X - Ştefan Marcu

Secţia de lupte greco-romane este coordonată de profesorii Valerică Gherasim şi Andrei Bolohan.

Nataţie

I – Maria Verciuc

II – Oana Sauciuc

III – Maria Moscaliuc

IV – Dalia Ostafi şi Ioana Ursu

V – Paula Boliacu şi Cătălin Moscaliuc

VI – Petriana Popovici şi Ingrid Sofronie

VII – Alexia şi Amalia Burlacu

VIII – Adriana Andrei şi Ioan Socoliuc

IX - Ştefan Trocin şi Paula Panait

X – Victor Turluianu şi Antonia Niţu

Secţia de nataţie este coordonată de profesorul Cezar Moscaliuc.

Rugby

I – Robert Tătar

II – Petru Boian

III - Ştefan Ursulescu

IV – Tiberiu Solomon

V – Marius Bădăluţă

VI – Lucian Bodroman

VII – Marian Popescu

VIII – Petru Bălan

IX – Adrian Breabăn

X – Petru Constantin

Secţia de rugby îi are drept coordonatori pe profesorii Dumitru Livadariu şi Codrin Prorociuc.

Volei

I – Alexandru Raţă

II – Tudor Ştreangă

III – Eduard Cazacu

IV - Ştefan Verciuc

V – Marius Bortă

VI – Gabriel Albu

VII – Răzvan Dănilă

VIII – Vlad Ştreangă

IX – Alexandru Roman şi Cosmin Boghian

X – Georgiana Naghi şi Alex Cercelaru

Secţia de volei îi are drept coordonatori pe profesorii Vasile Moşuc, Tudor Orăşanu şi Bogdan Maxim.