Fotbal

După un sezon de toamnă foarte reușit la Gloria Buzău, acolo unde a primit botezul eșalonului secund și a devenit rapid un jucător de bază, ajungând să fie cel mai utilizat fotbalist al formației pregătite de Ilie Stan în turul campionatului, tânărul fotbalist Cosmin Tucaliuc se află în aceste zile în vacanță, acasă, la Suceava.

„Mă simt foarte bine la Buzău, acolo unde am condiții foarte bune pentru a crește în carieră, mai ales că am ca și colegi de echipă fotbaliști foarte experimentați, precum Alex Bourceanu sau Vali Munteanu, de la care am numai de învățat. Nu cred că acesta este momentul potrivit pentru mine să mă întorc ca și fotbalist la Suceava, pentru că, pe termen scurt, obiectivul meu este acela să ajung cât mai repede să evoluez în primul eșalon din țara noastră, poate chiar începând din vara anului viitor”, a declarat mijlocașul în vârstă de doar 19 ani.

Tucaliuc a ajuns la Gloria Buzău în această vară, fiind împrumutat de Viitorul Constanța. La gruparea patronată de Gheorghe Hagi, acesta a devenit multiplu campion național de juniori, iar după finala câștigată în luna iunie, în fața lui Dinamo București, la Liga Elitelor Under 19, a fost desemnat de organizatori cel mai bun jucător al partidei.

Cosmin, care urmează cursurile facultății de educație fizică și sport din Constanța, a dezvăluit că principala sa calitate o reprezintă viteza de gândire, iar faptul că ia decizii rapide pe teren reprezintă un plus important pentru el. A mărturisit că îi admiră pe brazilianul Coutinho, în prezent la Bayern Munchen, și pe spaniolul Isco, de la Real Madrid, pentru viteza, tehnica și execuțiile pe care le au în timpul partidelor.

Cosmin Tucaliuc a îmbrăcat pentru prima dată echipamentul de fotbalist la gruparea locală Sporting, după care a trecut la Bucovina Șcheia și mai apoi Luceafărul Bucovina, de unde s-a transferat la Viitorul Constanța, în vara anului 2014. În perioada petrecută la Suceava a fost pregătit de antrenorii Cornel Dârman, Constantin Dumistrăcel și Bogdan Grosu.