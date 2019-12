Fotbal

Cu 10 goluri marcate, fundaşul stânga Dudu Drugă a fost golgheterul Forestei în turul campionatului.

„Mă bucur că am putut să-mi ajut echipa şi în acest mod, principala mea responsabilitate fiind să asigur aşa cum trebuie faza defensivă. Nu mi s-a mai întâmplat până acum să înscriu aşa de multe goluri, am reuşit să realizez acest lucru, probabil, şi din cauza faptului că nivelul fotbalistic din Liga a III-a este mai redus decât în eşalonul secund”, a declarat apărătorul în vârstă de 29 de ani. Drugă este urmat în această ierarhie de atacanţii Robert Martin şi Alexandru Marin, ambii cu câte 9 goluri. De altfel, cu 43 de reuşite în 15 etape, Foresta are cel mai bun atac din Seria I, la zestrea de puncte a grupării sucevene mai contribuind Andrei Cerlincă (5 goluri), Vali Hagiu (3), Robert Grumezescu (2), Auraş June, Matteo Rigoni, Paul Mateciuc, Cornel Căinari şi Mădălin Onofraş – ultimii cinci cu câte un gol marcat.

Bucovina Rădăuţi este şi ea bine reprezentată în clasamentul golgheterilor Seriei I. Ionel Stoian, care a început campionatul în postura de rezervă, a avut o a doua parte a sezonului de toamnă deosebit de fertilă, ajungând la 10 goluri marcate în tur, acesta fiind secondat îndeaproape de experimentatul Ionuţ Plămadă, cu 9 reuşite. La totalul de 34 de goluri reuşite de Bucovina până acum şi-au mai adus contribuţia Iosif Netbai (4 goluri), Daniel Păiuş (2), Andrei Alecsandru (2), Cosmin Ţapu (2), Radu Ungurianu (2), Vasile Vitu (1), Liviu Busuioc (1) şi Iulian Ionesi (1).

La Şomuz, cel mai eficient fotbalist în prima jumătate a campionatului a fost Eduard Julei, care a reuşit să înscrie 7 din cele 18 goluri ale grupării fălticenene, care îi mai are pe lista marcatorilor pe Andrei Mateiciuc (4 goluri), Christ Afalna (2), Alin Priboi (2), Florin Negură (1), Ciprian Plăcintă (1) şi Alexander Song (1).

Interesant este că podiumul golgheterilor din Seria I a Ligii a III-a este ocupat de trei foşti jucători ai Forestei Suceava, este vorba de Cătălin Vraciu (Aerostar Bacău) – 15 goluri, Marius Matei (Oţelul Galaţi) – 14 goluri şi Edy Sandu (Ştiinţa Miroslava) – 13 goluri.