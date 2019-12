Antrenorul Ovidiu Zegrea, alături de sportivii clubului He Pai

Arte marţiale

Municipiul Comăneşti, din judeţul Bacău, a găzduit recent cea de-a 25-a ediţie a Campionatului Naţional de Qwan Ki Do – Arme Tradiţionale, la care au participat peste 300 de concurenţi de la 22 de cluburi din România. Între aceştia s-au aflat şi 23 de sportivi ai Clubului Sportiv He Pai din Suceava, cu vârste cuprinse între 13 şi 49 de ani. Competiţia s-a desfăşurat pe două probe, tehnică şi luptă cu arme tradiţionale. Sucevenii, antrenaţi de Ovidiu Zegrea, deţinător al centurii negre 3 dang, au izbutit să se claseze pe un onorant loc 3 în clasamentul pe echipe, graţie celor 22 de medalii cucerite. Cel mai bine s-au descurcat Beatrice Acristinei şi Mihaela Munteanu, care au reuşit să devină campioane naţionale. De altfel, împreună cu Sabina Postolache, aceste sportive fac parte din lotul naţional de Qwan Ki Do al României. Cele trei se pregătesc în vederea participării la Campionatul Mondial ce va avea loc în aprilie 2020, în Germania.

Iată rezultatele complete obţinute de sportivii de la CS He Pai Suceava la Campionatul Naţional de la Comăneşti:

Proba Tehnică:

Juniori 13-15 ani feminin (arme de lemn) – locul II – Francesca Scepanschi

Juniori 13-15 ani masculin (arme de lemn) – locul II – Dan Gaspar

Juniori 16-17 ani feminin (arme de lemn) – locul III – Raluca Huianu

Juniori 16-17 ani masculin (arme de lemn) – locul III – Dan Grigoriu, locul III – Mihnea Rus

Seniori peste 40 ani feminin (arme de lemn) – locul III – Carmen Bologa

Seniori 18-39 ani Centuri Negre feminin (baston lung) – locul II – Sabina Postolache, locul III – Mihaela Munteanu

Seniori 18-39 ani Centuri Negre feminin (long gian) – locul III – Beatrice Acristinei

Seniori 18-39 ani Centuri Negre feminin (arme cu lama) – locul III – Mihaela Munteanu

Seniori 18-39 ani Centuri Negre masculin (arme cu lama) – locul III – Mihai Huianu

Seniori 18-39 ani Centuri Negre feminin (2 long gian) - locul I – Beatrice Acristinei

Seniori peste 40 ani masculin (arme cu lama) – locul III Florin Duceac

Juniori 13-15 ani masculin (arme de lemn - pe echipe) – locul III – Dan Gaspar + Bogdan Buta, locul III – Mihai Savin + Teodor Muha

Juniori 16-17 ani masculin (arme de lemn - pe echipe) – locul III – Simion Slevoaca + Codrin Bejenaru

Seniori 18-39 ani Centuri Negre (sincron pe echipe) – locul III – Mihaela Munteanu + Sabina Postolache + Mihai Huianu

Proba de Luptă:

Juniori 13-15 ani masculin – locul III – Dan Gaspar

Juniori 16-17 ani feminin – locul III – Raluca Huianu

Seniori peste 40 ani feminin – locul III – Carmen Bologa

Seniori 18-39 ani Centuri Negre feminin – locul I – Mihaela Munteanu, locul III – Sabina Postolache.