Handbal masculin – Divizia A

Sâmbătă, de la ora 18.00, sala „Dumitru Bernicu” va găzdui confruntarea dintre CSU Suceava și Magnum Botoșani. De altfel, Seria A a Diviziei A de handbal masculin a devenit o afacere între cele două formații. De o parte se află niște tineri, cu ceva „inserții", care doresc să ajungă la marea performanță, iar de cealaltă jucătorii cu mare experiență competițională și meciuri la naționala României.

„Este momentul ca tinerii noștri să arate că au progresat și că pot face față unui meci cu mare încărcătură. Sper ca publicul sucevean, care știe jocul, să fie în tribune și să ne susțină. Ne vom lupta cu foștii noștri jucători de top și sper ca ei să fie primiți cum se cuvine, pentru că au apărat culorile clubului de multe ori. În meciul tur am avut probleme legate de răbdare și organizare, dar am progresat între timp, am ajuns să ne cunoaștem mai bine, și cred că sâmbătă poate fi momentul nostru. Oricum ne vom mai întâlni cu adversarii noștri încă de două ori în sezonul regulat și de aceea cred că această luptă nu se va decide acum”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

În ultima perioadă, CSU Suceava a încercat să mai echilibreze lipsa de experiență și media de vârstă aducând câțiva jucători cu state vechi în primul eșalon valoric din țara noastră.

„Pentru noi este extrem de important sprijinul publicului și ne bazăm pe acest lucru. Suntem pregătiți să dăm totul pe teren și să facem încă un pas spre promovarea în Liga Națională. Eu, cel puțin, pentru asta am venit la Suceava” a precizat ultima achiziție a sucevenilor, Alex Juverdianu.

Primul duel dintre cele două rivale, disputat la Botoșani, s-a încheiat nedecis, 21-21.

Etapa a IX-a programează meciurile:

Poli Iași – CSU Galați

CSU Suceava – Magnum Botoșani

CSU Târgoviște stă această rundă.

Clasament

1. CSU Suceava 6 5 1 0 237-116 16

2. Magnum Botoșani 6 4 0 1 212-162 16

3. CSU Galați 6 3 0 3 225-166 9

4. Poli Iași 7 2 0 5 195-216 6

5. CSU Târgoviște 7 0 0 7 143-353 0