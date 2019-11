Volei masculin – juniori

Echipa de volei masculin juniori a Liceului cu Program Sportiv din Suceava încearcă în acest sezon competițional să mențină standardul din cel precedent, în care a cucerit medalia de argint în finala Campionatului Național. Începutul acestui nou sezon competițional a fost pozitiv, deși sucevenii pregătiți de profesorul Tudor Orășanu nu mai pot benficia de sprijinul unor jucători ca Rață, Verciuc sau Buhu, care au terminat junioratul și au făcut un pas către echipele de top din Divizia A1.

LPS Suceava a disputat în acest an doar două meciuri, cu CSS Botoșani și, la finele săptămânii trecute, cu CN „Alexandru Vlahuță” Râmnicu Sărat. Dacă partida cu vecinii noștri din Botoșani a fost echilibrată, oaspeții luptând pentru fiecare minge, disputa cu buzoienii a fost una mult mai lejeră. Scorul final a fost 3-0 pentru LPS Suceava în duelul cu gruparea din Râmnicu Sărat, gazdele câștigând seturile la 9, de două ori și la 14.

„Avem o echipă competitivă, deși am pierdut față de anul trecut trei jucători de bază. Am început bine competiția și avem șanse reale pentru calificarea la turneul semifinal. Important pentru noi este să fim în formă maximă în acea perioadă și să acumulăm cât mai multă experiență competițională. Deocamdată totul merge pe o direcție bună, pentru că o parte dintre jucătorii noștri evoluează cu succes și în Divizia A2, pentru CSM Suceava. Am avut și o surpriză plăcută în acest început de campionat, domnul Costel Cucu de la Proiect AIC achiziționându-ne un rând echipament complet, și dorim să-i mulțumim pe această cale” a declarat antrenorul Tudor Orășanu.

Pentru echipa de juniori a LPS Suceava în meciul cu CN „Alexandru Vlahuță” Râmnicu Sărat au evoluat următorii jucători: Edi Cazacu, Tudor Ștreangă, Vlad Ștreangă, Marius Bortă, Gabriel Albu, Alexandru Roman, Răzvan Dănilă, Cosmin Boghian, Denis Croitor, Valentin Istrate, Paul Cojocaru și Andrei Curic.

Clasament

1. CSS Arcada Galați 3 2 0 0 1 6-4 9

2. LPS Suceava 2 2 0 0 0 6-0 7

3. CSS Botoșani 3 2 0 0 1 6-3 7

4. LPS Piatra Neamț 3 1 0 0 2 4-6 5

5. CN „A. Vlahuță” Rm. Sărat 3 0 0 03 0-9