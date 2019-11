Cei mai buni

Gala Canotajului Românesc, care s-a derulat vineri, 22 noiembrie, a adus pe podium un număr impresionant de sportivi originari din judeţul Suceava. La cele trei categorii, juniori, tineret şi seniori, din cei şase sportivi laureaţi cinci provin din judeţul Suceava.

Singura sportivă care face excepţie este Simona Geanina Radiş, din Avrămeni – Botoşani, medaliată cu argint la Campionatele Mondiale de seniori de la Linz şi cu aur la Campionatele Europene Under-23 de la Ioannina în proba de dublu vâsle. A reuşit aceste performanţe alături de Ancuţa Bodnar, originară din Vatra Moldoviţei.

Cu ocazia festivităţii de premiere organizată de Federaţia Română de Canotaj, Ancuţa Bodnar a declarat că este mândră de ceea ce a făcut până acum, dar obiectivul principal este legat de Jocurile Olimpice de la Tokyo.

„Pentru noi este foarte importantă această gală, mă simt onorată să mă aflu printre cei mai buni canotori ai României. Mulţumesc tuturor celor alături de care am lucrat şi îmi doresc ca 2020 să fie cel mai bun an al nostru şi să mergem cu o echipă cât mai puternică la Tokyo", a spus Ancuţa Bodnar.

Juniorii şi tineretul, premii exclusiv pentru suceveni

Sportivii anului 2019 la tineret sunt reprezentanţii probei de dublu rame, sucevenii Florin Sorin Lehaci şi Dumitru Alexandru Ciobâcă. Cei doi au devenit campioni mondiali, la categoria under 23, la concursul care s-a derulat în luna iulie a acestui an la Sarasota, în SUA.

Şi la juniori, laureaţii provin din judeţul Suceava, în persoana lui Florin Arteni Fântânariu şi a lui Alexandru Gherasim. Cei doi au cucerit titlul mondial în proba de dublu rame în cadrul concursului care a avut loc pe 11 august 2019 pe pista olimpică de la Tokyo, acolo unde se va desfăşura şi proba olimpică de anul viitor.

În cadrul acestui eveniment au fost premiate şi cluburile care au contribuit la formarea acestor sportivi sau la care aceştia sunt încă legitimaţi. Printre aceste cluburi s-a numărat şi Colegiul Naţional „Nicu Gane” Fălticeni, o adevărată pepinieră pentru canotajul de performanţă.

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, le-a transmis celor prezenţi că un sportiv nu este împlinit până nu ajunge pe podium la Jocurile Olimpice.

„Am intrat în linie dreaptă pentru Tokyo, ne mai despart 244 de zile de această mare bătălie. Am fost alături de sportivi în aproape toate competiţiile din acest an şi pot să spun acum că sunt mândră de voi şi de rezultatele voastre. Vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut până acum, dar vă spun că nu este suficient. Un sportiv nu este împlinit dacă nu ajunge la competiţia supremă, Jocurile Olimpice. Şi când urcă şi pe podiumul acela sentimentul nu se compară cu nimic. Sunteţi o generaţie de excepţie, cred în voi pentru că aţi calificat 7 echipaje până acum, nu ştiu dacă e mult sau puţin, dar mereu e loc de mai bine. Vă veţi bate pentru cel mai strălucitor metal cu Noua Zeelandă, SUA, Canada şi aşa mai departe... pentru că toţi vor acea medalie. Şi cu siguranţă voi îl puteţi obţine, trebuie să credeţi în voi pentru că aţi demonstrat că puteţi. Încă nu avem tot ce ne trebuie pentru a ne lupta cu cei mai buni. Dar noi luptăm, avem voinţă, avem susţinere şi cu siguranţă vom încerca la următoarele Jocurile Olimpice de la Tokyo să obţinem cele mai frumoase medalii. Avem în sală numeroşi sportivi care au ţinut steagul României sus de-a lungul ediţiilor Jocurilor Olimpice, iar generaţia nouă are obligaţia de a duce această tradiţie mai departe. Iar eu sunt ferm convinsă că veţi reuşi”, a menţionat Elisabeta Lipă.

La Jocurile Olimpice de la Tokyo merg foarte mulţi suceveni

Componenţii celor 7 echipaje calificate la Jocurile Olimpice de anul viitor de la Tokyo au fost, de asemenea, premiaţi în cadrul Galei Canotajului Românesc. Printre componenţii acestor 7 echipaje se regăsesc şi foarte mulţi suceveni, de numele cărora sunt legate mari speranţe pentru obţinerea unor medalii în competiţia de anul viitor.

Iată lista tuturor canotorilor care ne vor reprezenta la JO de la Tokyo din 2020:

Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş (dublu vâsle); Mihaiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari (patru rame); Cristina-Georgiana Popescu, Amalia Bereş (dublu rame fără cârmaci); Marius-Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă (dublu rame fără cârmaci); Ionela Livia Cozmiuc, Gianina-Elena Beleagă (dublu vâsle, categorie uşoară), Viviana Iuliana Bejinariu, Ioana Vrînceanu, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu (patru rame); Ioan Prundeanu, Marian-Florian Enache (dublu vâsle).