Fotbal judeţean

Fotbalul judeţean a intrat în vacanţă mai repede decât fusese planificat, acest lucru fiind decis în urma unei întruniri a Comitetului de Urgenţă al AJF Suceava, care a avut loc ieri la prânz. Astfel, cu excepţia meciurilor din turul al patrulea al Cupei României „Railex”, care se vor juca pe 1 decembrie, toate partidele de campionat din întrecerile judeţene ce trebuia să se dispute în acest an au fost amânate pentru primăvara lui 2020, după cum urmează:

- Etapele a XV-a şi a XVI-a din Liga a IV-a „Inter Conti” au fost reprogramate pentru datele de 15.03.2020, respectiv 22.03.2020;

- Etapa a XI-a a Campionatului de juniori Under 13 a fost reprogramată pentru 21.03.2020;

- Etapele a VI-a şi a VII-a din Campionatul juniorilor B1 au fost reprogramate pentru datele de 21.03.2020, respectiv 28.03.2020.

„La începutul sezonului am decis că vom juca în această toamnă câteva etape în plus, cu condiţia să ne ajute vremea. Am văzut însă că se anunţă pentru sfârşitul săptămânii o scădere accentuată a gradelor din termometre, plus că duminică au loc şi alegerile prezidenţiale, iar mulţi dintre oficialii echipelor din judeţ sunt implicaţi în această acţiune”, a declarat Ciprian Anton, preşedintele AJF Suceava.