Liga a III-a

Penultima rundă a turului Seriei I a Ligii a III-a programează duelul județean dintre Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni, partida urmând să aibă loc pe stadionul Areni, vineri, cu începere de la ora 14.00. „Traversăm o perioadă cu rezultate destul de bune, chiar dacă la ultimul joc am trăit periculos, reușind să marcăm golul victoriei abia în prelungiri. Din păcate suntem foarte puțini în această perioadă la antrenamente. În condițiile în care fundașii Adrian Avrămia și Eugeniu Celeadnic sunt accidentați, iar mijlocașul Vlad Stănescu este suspendat, voi fi nevoit să trec doar 14 jucători pe foaia de joc la meciul de vineri”, a declarat antrenorul principal al Forestei, Petre Grigoraș.

Chiar dacă echipa sa pornește cu prima șansă în partida contând pentru etapa a XIV-a, tehnicianul „galben-verzilor” consideră că Șomuz este o formație care poate pune probleme.

„Știu din experiență ce înseamnă aceste derbiuri locale. Sunt multe orgolii puse-n joc, care nasc înfruntări mai aprige decât de obicei. I-am urmărit pe viu pe fălticeneni la partida precedentă de campionat, cu Universitatea Galați, și am văzut o echipă colorată frumos. Au dominat jocul, au ratat multe ocazii și meritau să câștige. Cu toate că nu au adunat foarte multe puncte, cei de la Șomuz alcătuiesc o echipă bună, care poate pune probleme. Sunt sigur că vor veni pe Areni foarte motivați, așa că trebuie să fim atenți, iar cei care vor intra pe teren să-și facă pe deplin datoria”, a mărturisit Petre Grigoraș.

Sucevenii și-au propus să ajungă la șapte victorii consecutive până la finalul turului

Sucevenii și-au propus să termine turul cu un handicap de cel mult șapte puncte față de liderul Aerostar Bacău, ceea ce presupune că vor aborda la victorie și ultima confruntare a turului, din deplasare, cu Bucovina Rădăuți, programată sâmbătă, pe 30 noiembrie. „Mai sunt două jocuri în acest an pe care suntem forțați să le câștigăm pentru a rămâne în plasa liderului. Dacă trecem cu bine peste meciurile astea două, în iarnă vom încerca să completăm lotul și cu jucători peste nivelul existent în prezent, iar din retur putem vorbi altfel. Cu toate că handicapul de șapte puncte este mare, dacă acesta se păstrează la finalul anului, vom mai avea o șansă în retur să ne batem la primul loc. Dacă distanța se va mări și mai mult, trebuie să ne gândim la altă strategie din iarnă. Cert este că noi trebuie să avem un parcurs de regularitate, să câștigăm toate meciurile și să așteptăm greșeala celor de la Aerostar. E drept că băcăuanii n-au pierdut decât pe Areni până acum, însă se pot încurca și ei. Au câștigat multe meciuri cu destulă greutate și îi așteaptă jocuri grele în retur”, a precizat Petre Grigoraș.

Drugă și Cerlincă cred încă în promovare

La rândul său, căpitanul Dudu Drugă, marcator a nu mai puțin de 10 goluri până acum din postura de fundaș stânga, îi asigură pe fanii suceveni că Foresta va lupta pentru promovare până la capăt.

„Chiar dacă avem șapte puncte de recuperat, nu am abandonat lupta. Încercăm să obținem maximum din aceste două meciuri rămase de jucat în acest an, iar din retur sperăm să ne mai întărim puțin și să continuăm lupta. Am reușit ușor, ușor să ne cunoaștem mai bine și cred că acum formăm un grup unit. Poate de asta, în ultimul timp, au venit și rezultatele. Am crezut tot timpul în proiectul de aici și nu-mi pare rău că am plecat de la Aerostar. Sper să terminăm noi sezonul pe primul loc. Șapte puncte nu mi se pare o diferență imposibil de surmontat”, a declarat Dudu Drugă.

În ce-l privește pe Andrei Cerlincă, acesta spune că meciurile cu Șomuz Fălticeni și Bucovina Rădăuți sunt foarte grele.

„Jocurile acestea sunt cele mai dificile. Spre exemplu, la Rădăuți sunt mulți jucători din Suceava, care poate își doresc să fie aici și vor încerca să demonstreze acest lucru. Avem cinci victorii consecutive și obiectivul nostru este să ajungem la șapte, pentru a avea parte de o vacanță de iarnă liniștită”, a dezvăluit Andrei Cerlincă.

Programul complet al etapei a XIV-a:

Aerostar Bacău - CSM Focşani

FC 2 Botoşani - Ştiinţa Miroslava

Ozana Târgu Neamţ - Oţelul Galaţi

Ceahlăul Piatra Neamţ - KSE Târgu Secuiesc

CSM Paşcani - Sporting Lieşti

Universitatea Dunărea de Jos Galaţi - Bucovina Rădăuţi

Foresta Suceava - Şomuz Fălticeni

Huşana Huşi - CSM Bacău

Toate partidele se dispută vineri, cu începere de la ora 14.00.

Clasament Seria I

1 Aerostar Bacău 13 12 0 1 34-8 36

2 Ceahlăul Piatra Neamţ 13 9 2 2 31-9 29

3 Foresta Suceava 13 9 2 2 36-16 29

4 Bucovina Rădăuţi 13 9 1 3 32-9 28

5 Oţelul Galaţi 13 8 2 3 20-16 22

6 CSM Focşani 13 6 3 4 17-13 21

7 Ozana Târgu Neamţ 13 6 2 5 25-17 20

8 Ştiinţa Miroslava 13 6 2 5 24-19 20

9 FC 2 Botoşani 13 4 4 5 22-24 16

10 Şomuz Fălticeni 13 3 5 5 15-21 14

11 Huşana Huşi 13 4 1 8 14-21 13

12 KSE Târgu Secuiesc 13 2 5 6 11-19 11

13 Universitatea Dunărea de Jos Galaţi 13 2 4 7 14-22 10

14 Sporting Lieşti 13 2 4 7 9-23 10

15 CSM Bacău 13 2 3 8 5-18 9

16 CSM Paşcani 13 0 0 13 10-64 0