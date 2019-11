Juniori U 18

Echipa de rugby juniori U 18 a Clubului Sportiv Şcolar (CSŞ) Gura Humorului a încheiat turul campionatului cu o victorie importantă, pe terenul uneia dintre pretendentele la titlu, CSŞ Bârlad. Cu cinci victorii şi un rezultat de egalitate, elevii antrenorului Andrei Varvaroi au terminat turul pe locul I, cu 25 de puncte. Cel mai aproape de ei sunt cei de la CSM Bucureşti, care au 19 puncte, însă un meci în minus.

La Bârlad, humorenii s-au impus cu 15-7, toate punctele fiind înscrise în prima repriză.

„Meciurile de la Bârlad au fost tot timpul grele, ei au jucători de calitate la toate grupele de vârstă şi ne aşteptam la un meci greu, cum de altfel a şi fost. Am început prost, ei au înscris un eseu pe aripă, însă am revenit în joc, cu două eseuri până la pauză. În repriza a doua ei au dominat, însă ne-am apărat bine, i-am contracarat şi am obţinut o victorie importantă”, a declarat antrenorul Andrei Varvaroi.

Cele două eseuri ale humorenilor au fost înscrise de Alexandru Ursache şi Sebastian Vasilovici. Alin Conache a transformat unul dintre eseuri şi a fructificat şi o lovitură de pedeapsă.

Componenţii echipei au intrat în vacanţă, urmând a se concentra pe şcoală. Vor reveni la pregătire după 1 decembrie, cu o perioadă în care se va pune accent pe sala de forţă.

CSŞ Gura Humorului este în grafic în tentativa de a obţine titlul de campioană la categoria U 18. Copiii din această echipă au fost campioni naţionali în ultimii trei ani şi nu au mai pierdut nici un meci de două sezoane şi jumătate. Cu rezultate frumoase în spate, un moral bun şi condiţii bune pentru a face pregătire dar şi şcoală la Gura Humorului, aceşti tineri rugbişti speră la un viitor frumos în acest sport. Unii dintre ei vor face un prim pas spre echipa de seniori de la Gura Humorului chiar din primăvara anului viitor, când vor împlini vârsta de 18 ani şi vor avea drept de a juca la acest nivel. Şase dintre membrii echipei vor îndeplini condiţia de vârstă în returul Diviziei Naţionale de Seniori.

CLASAMENT Under 18 2019-2020