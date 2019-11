Handbal masculin – Juniori II

Echipa LPS Suceava, liderul la zi al Campionatului Naţional de handbal masculin pentru juniori II, Seria A, a evoluat la finele săptămânii trecute pe terenul celei de-a doua LPS Iaşi, în cadrul etapei a X-a. Partida a fost una spectaculoasă şi s-a încheiat cu victoria formaţiei gazdă, cu scorul de 29-24.

Prima parte a întâlnirii a fost una deosebit de echilibrată, echipa antrenată de Vasile Boca ţinând aproape de ieşeni până la pauză. A fost 16-15 la finele primelor 30 de minute pentru LPS Iaşi, însă debutul reprizei secunde a fost favorabil sucevenilor, care au ajuns să conducă cu 20-16 şi se părea vor scăpa în câştigători. Din păcate, au urmat 10 minute în care gazdele au marcat de nouă ori, faţă de un singur gol înscris de cei de la CSU Suceava, rezultatul final fiind de 29-24 în favoarea grupării LPS Iaşi.

„Prima repriză de joc a fost una în care echilibrul a fost total. În repriza secundă, am avut patru goluri avans, pentru ca apoi să ratăm neverosimil din toate poziţiile. Am irosit nu mai puţin de patru lovituri la 7 metri şi o grămadă de atacuri unu la unu cu portarul advers. Este o lecţie pe care am primit-o la timpul potrivit şi pe care sper că jucătorii noştri au înţeles-o”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Vasile Boca.

Într-un alt joc al rundei a X-a, LPS Suceava a fost învinsă cu scorul de 35-31, pe teren propriu, de către LPS Botoşani.

Clasament

1. CSU Suceava 10 8 1 1 399-266 25

2. LPS Iaşi 10 8 1 1 338-260 25

3. CSM Bacău 9 8 0 1 415-250 23

4. LPS Botoşani 10 4 0 6 356-382 16

5. LPS Piatra Neamţ 10 5 0 5 289-328 12

6. LPS Suceava 9 2 0 7 246-323 12

7. LPS Roman 10 2 0 8 253-382 12

8. LPS Vaslui 10 1 0 9 256-361 8

Notă: În acest clasament sunt bonusuri pentru respectarea cerinţelor de talie.