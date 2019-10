Impresii la cald

Foresta a pierdut cu 4-0 meciul cu Dinamo, însă impresia generală a fost că rezultatul final este cam dur faţă de realitatea din teren.

„A fost aproape perfect pentru noi, la capătul unui joc foarte dificil. Am mult respect pentru această echipă a Sucevei. A fost un supermeci, rezultatul e foarte bun, în mod normal ar fi trebuit să se termine 7-3 meciul acesta. Adevărul este că am evoluat mult mai bine în repriza a doua. Pentru fanii noştri jucăm fotbal, care şi de această dată au fost la înălţime”, a declarat antrenorul bucureştenilor, Dusan Uhrin.

La rândul său, Ricardo Grigore, autorul golului de generic din minutul 9, a avut cuvinte de laudă la adresa Forestei şi a publicului sucevean.

„A fost un meci mai greu decât ne-am aşteptat şi ne bucurăm că am trecut în faza următoare. Am întâlnit o echipă foarte solidă care ne-a pus probleme, a contat mult faptul că am dat gol repede. Publicul a fost fabulos, i-a împins pe adversarii noştri de la spate. Am simţit că voi marca şi chiar i-am spus înainte de meci acest lucru colegului meu de cameră, Robert Moldoveanu. Când e să intre, intră, şi când vrei şi când nu vrei”, a mărturisit internaţionalul de tineret dinamovist.

O evoluţie bună, încununată cu înscrierea unui gol, a reuşit şi colegul de cameră al lui Grigore, Robert Moldoveanu.

„Sunt bucuros că am reuşit să marcăm atât eu, cât şi bunul meu prieten Ricardo Grigore. Sunt bucuros că ne-a ieşit jocul, în faţa unei echipe a Forestei care a început excelent jocul. Am reuşit însă să intrăm în avantaj la cabine, iar după golul al doilea misiunea noastră a devenit mult mai uşoară”, a precizat atacantul dinamovist.

În ce-i priveşte pe suceveni, marele lor regret este că nu au reuşit să marcheze măcar un singur gol, ţinând cont de numărul mare de ocazii pe care şi le-au creat.

„Atmosfera a fost una fantastică şi doresc să mulţumesc pe această cale fanilor noştri pentru susţinerea arătată din primul până în ultimul minut. Ne pare rău că n-am putut să le oferim măcar bucuria unui gol. În multe momente, în special în prima repriză, ne-am ridicat la nivelul adversarului, însă cred că acel eurogol al lui Grigore, din debutul partidei, a contat foarte mult în economia meciului. Nu ne-am făcut mari iluzii că putem să eliminăm pe Dinamo, care este o echipă foarte puternică. Scorul final este puţin cam dur, însă realitatea este că fotbalul se joacă pe goluri. Noi am irosit oportunităţi bune, am ratat chiar şi de la un metru cu poarta goală în faţă, apărătorii lor au scos de două ori mingea de pe linia porţii, însă pe de altă parte am încasat goluri din jumătăţi de ocazie. Până la urmă s-a impus echipa mai valoroasă, şi cred că fanii noştri au plecat de la stadion conştienţi de faptul că jucătorii mei au dat totul pe teren, dar atât au putut. Parcursul nostru în Cupa României s-a încheiat aici, iar de acum înainte trebuie să ne gândim la campionat. Ne aşteaptă duminică, tot pe Areni, un meci la fel de dificil împotriva grupării Aerostar Bacău, liderul autoritar al campionatului, pe care trebuie să-l câştigăm cu orice preţ”, a declarat antrenorul principal al Forestei, Petre Grigoraş.

Pe aceeaşi linie au fost şi declaraţiile căpitanului Dudu Drugă:

„Cred că a fost un meci spectaculos, disputat într-o atmosferă fantastică, iar pe această cale doresc să mulţumesc publicului sucevean pentru sprijin. Cred că diferenţa de scor este puţin exagerată faţă de realitatea din teren. În prima repriză am arătat foarte bine, însă în partea secundă au apărut greşelile personale, iar acest lucru le-a făcut dinamoviştilor misiunea mai uşoară. Îmi pare rău că n-am marcat, cred că meritam şi noi măcar un gol. De acum înainte trebuie să ne concentrăm pe campionat, acolo unde avem ca obiectiv promovarea în eşalonul secund. Urmează să ne confruntăm în următorul meci cu prima clasată, Aerostar Bacău, şi sper să ne impunem, mai ales că vom evolua tot pe Areni, în faţa fanilor noştri”.