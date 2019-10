Fotbal – Juniori Under 16

S-au disputat deja paisprezece etape din seria I a Ligii Elitelor la juniori Under 16 şi echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava se află pe locul 4 în clasament. Micii fotbalişti suceveni pregătiţi de Ovidiu Murariu au avut parte de un început bun de campionat, dar faptul că au jucat foarte multe meciuri într-un timp foarte scurt a lăsat urme, ei având în ultima perioadă rezultate mai modeste.

„Am jucat nouă partide într-o lună de zile şi jucătorii noştri au acuzat oboseala. În ultima rundă am câştigat cu 4-2 la Târgovişte şi am dat semne de revenire după o serie de rezultate neconvingătoare din ultima perioadă. Suntem pe locul al patrulea în prezent şi avem posibilitatea să prindem un loc în play-off. Avem un lot bun la dispoziţie, cu tineri care au mari perspective pe viitor. Tot noi dăm şi golgheterul seriei până în prezent, Alexandru Savin marcând 19 goluri în cele 13 meciuri disputate. Atacantul nostru are calităţi bune şi cred că dacă va munci cu seriozitate în continuare are şansa să ajungă la o echipă de calibru”, a declarat antrenorul echipei de juniori Under 16 de la LPS Suceava, Ovidiu Murariu.

Din lotul formaţiei LPS Suceava fac parte sportivii: Ştefan Şutu, Cătălin Aioanei – Ovidiu Lăpuşneanu, Alexandru Ştefănucă, Iulian Coroamă, Ionuţ Sîrghie, Cosmin Monah, Robert Locic, Gabriel Cârstean, Ştefan Ignat, Sebastian Dârşu, Răzvan Văleanu, Alexandru Savin, Alexandru Grigoşiţă, Ionuţ Butnaru, Ricardo Zlotar, Florian Alungi, Daniel Muntean, Adrian Dimitriu şi Alexandru Nichifor.

În etapa următoare, sâmbătă, 19 octombrie, sucevenii vor primi pe teren propriu vizita celei de-a treia clasate, Csikszereda Miercurea Ciuc.

Clasament Liga Elitelor Under 16 – Seria I

1. Petrolul Ploieşti 13 10 1 2 64-9 31

2. ACS Colţea Braşov 13 9 2 2 28-14 29

3. Csikszereda Miercurea Ciuc 13 8 3 1 29-13 27

4. LPS Suceava 13 7 2 4 60-33 23

5. ACS Kids Tâmpa Braşov 12 7 2 3 47-21 23

6. Poli Iaşi 13 6 3 4 28-25 21

7. Sepsi Sf. Gheorghe 13 5 0 8 27-31 15

8. AFC Botoşani 13 5 0 8 28-39 15

9. Chindia Târgovişte 13 2 1 10 16-45 7

10. CSS Târgovişte 12 2 1 9 16-58 7

11. Astra Giurgiu 13 1 1 11 4-59 4