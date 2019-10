Competiţie regională

Un adevărat regal de mini-rugby a fost sâmbătă la Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Băneşti, comuna Fântânele. Peste 200 de copii din mai multe judeţe ale Moldovei s-au întrecut în prima etapă a Campionatului regional Moldova Nord, la mini-rugby. Tot cu acest prilej a fost şi prima ediţie a memorialului „Bebe Botezatu”.

La această întrecere s-au prezentat treisprezece echipe de la următoarele cluburi: CSM Suceava, Venus RIFIL Piatra Neamţ (echipă de fete, celebrele ,,Mâţe negre”), CSŞ Bârlad, CSŞ Şcoala Băneşti, CSŞ Unirea Iaşi, Şcoala Gimnazială Stamate, CSŞ Gura Humorului şi CSŞ Şcoala Gârbeşti – Iaşi. Arbitrajul a fost asigurat, contra cost, de o brigadă desemnată de Federaţia Română de Rugby.

Punctul de atracţie au fost „Mâţele negre”, fetele cunoscute sub această denumire luptând de la egal la egal cu băieţii. Organizarea acestei competiţii este meritul lui Silviu Gabriel Mihai, directorul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Băneşti.

Acesta a dorit să le mulţumească tuturor celor care au participat la bunul mers al acţiunii, o muncă deloc simplă având în vederea numărul mare de participanţi.

,,Este a doua competiţie de mini-rugby aici, la Băneşti. Prima din acest an, am organizat-o cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, când am primit peste şase sute de invitaţi, elevi, antrenori şi profesori”, a precizat directorul Silviu Gabriel Mihai.

Chiar dacă la ediţia din acest an Primăria Fântânele nu a contribuit că prea mulţi bani, primarul Vasile Hâj crede că după derularea evenimentelor de sâmbătă va avea argumente suficient de solide pentru a-i determina pe consilierii locali să voteze alocarea de fonduri pentru acest proiect.

,,Primăria Fântânele a contribuit timid la această manifestare, deocamdată. Spun deocamdată, pentru că în perioada următoare, dar şi în anul ce urmează, vreau să conving Consiliul Local al comunei să finanţeze mai mult acest sport. Echipa vicecampioană la mini-rugby a României, la U8, este formată aici, la Fântânele, cu sprijinul antrenorului Vasile Conache. Cunosc copiii şi le cunosc şi părinţii. Comuna Fântânele a intrat, deja, pe harta rugby-ului românesc, iar această realitate ne onorează şi ne obligă, deopotrivă”, a spus primarul Vasile Hâj.