Handbal masculin – Divizia A

Etapa a IV-a a Diviziei A de handbal masculin, Seria A, programează vineri, cu începere de la ora 18.00, duelul dintre Magnum Botoșani și CSU Suceava. Oricum disputa dintre vecini ar fi avut valoarea de derby, dar acest lucru este „maximizat” de faptul că șapte suceveni, get-beget, sunt componenți ai grupării botoșănene.

După partida de campionat cu CSU Târgoviște, care a fost un fel de antrenament cu public, elevii antrenorului Adrian Chiruț au jucat marți după-amiază un meci amical pe terenul celor de la HC Vaslui, echipă de Ligă Națională. Sucevenii au dat o replică neașteptat de dârză, cedând greu la final, cu 33-31 (13-13), după un joc foarte echilibrat.

„Am dorit să ne verificăm potențialul într-o dispută de calibru pentru că am avut, să zicem, o pauză lungă. Am cedat dorințelor dâmbovițenilor de a juca vineri dimineața pentru că știam că avem programat un joc de verificare la Vaslui și apoi urma confruntarea cu Magnum Botoșani. Mă bucur că am avut această idee și că nu am avut accidentați. Sper ca la ora meciului direct să fim într-o formă de top, pentru că ne vom întâlni cu foștii noștri jucători. Știm că mare parte din botoșăneni sunt de fapt suceveni, foști jucători de-ai noștri, și știm ce pot. Echipa gazdă are mai mare experiență competițională decât noi, dar sper să compensăm cu tinerețea și contraatacul. Nu ne gândim decât la victorie, probabil la fel ca și adversarii noștri. Oricum, ne vom mai întâlni pe parcursul acestui sezon competițional. Sper din tot sufletul să avem parte de susținerea iubitorilor de handbal din Suceava”, a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

După cum a precizat președintele botoșănenilor, Cătălin Stoleru, pentru sportbt.ro, speranțele celor de la Magnum într-un rezultat pozitiv se bazează pe aportul sucevenilor Bogdan Șoldănescu, Florin Ciubotariu sau Cristian Adomnicăi, transferați în această vară.

„După două victorii meritate urmează meciul cu CSU Suceava, un meci foarte important pentru noi, mai ales pentru că, dacă vom învinge, am putea încheia acest minitur fără înfrângere. Desigur, sucevenii vin cu un ascendent moral, dar și cu o mare tradiție în spate, ceea ce cu siguranță îi pune în poziția teoretică de favoriți ai acestui derby. Ne cunoaștem foarte bine adversarii și cu siguranță revenirea lui Bogdan Șoldănescu, o adevărată legendă a handbalului românesc, precum și prezența în teren a jucătorilor cu mare experiență, a căpitanului nostru Florin Ciubotariu și a legendarului Cristian Adomnicăi, vor crește încrederea noastră. De asemenea, și jocul foarte bun din ultimele două meciuri ne îndreptățeşte să sperăm la o victorie. Promitem că echipa noastră va da totul pe teren pentru victorie!”, a declarat Cătălin Stoleru.

Etapa a IV-a a Seriei A programează meciurile:

Magnum Botoșani – CSU Suceava

CSU Galați – Poli Iași

CSU Târgoviște stă în acestă rundă.

Clasament Divizia A, Seria A

1. CSU Suceava 2 2 0 0 81-30 6

2. Magnum Botoşani 2 2 0 0 67-57 6

3. CSU Galaţi 2 1 0 1 89-50 3

4. Poli Iaşi 2 0 0 2 84-87 0

5. CSU Târgovişte 3 0 0 3 51-148 0