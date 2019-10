Tânără de viitor

O suceveancă este una dintre marile promisiuni pentru voleiul românesc. La doar 20 de ani, Simina Străchinescu a semnat zilele trecute un contract cu echipa de volei feminin „U” NTT Data Cluj.

Pe site-ul oficial al clubului a fost postat un mesaj de bun-venit, în care apare şi declaraţia sucevencei.

„Am venit la Cluj deoarece vreau să îmi continui cariera de voleibalistă în Divizia A1. Consider că aici aș putea să demonstrez că pot să joc, chiar dacă sunt cea mai tânără. Îmi doresc să ajut echipa și să evoluez pe tot parcursul anului. Recunosc faptul că orașul m-a atras foarte mult, dar după ce am început antrenamentele și am făcut cunoștință cu fetele, antrenoarele și restul staff-ului, a început să îmi placă foarte mult aici” a spus Simina Străchinescu.

Voleibalista practică acest sport de 6 ani şi a fost descoperită de antrenorul Ionuţ Beligan. A jucat la juniorii de la CSS Suceava timp de un an, iar apoi a continuat la Centrul de Excelenţă în Volei de la Târgu Mureş unde şi-a făcut junioratul. În al patrulea an a jucat la echipa de senioare a CSU Medicina Târgu Mureş, pentru ca sezonul trecut să-l petreacă la CSM Sibiu, în liga a doua.

Simina Străchinescu ar putea debuta în Liga Naţională de Volei Feminin chiar sâmbătă, 5 octombrie, când clujencele se deplasează la Bacău pentru prima etapa din sezonul 2019/2020.