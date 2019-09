Tenis de câmp

Oraşul Chişinău a găzduit zilele trecute cea de-a XXV-a ediţie a Campionatului Naţional de seniori al Republicii Moldova la tenis de câmp. Competiţia a adunat la start peste 50 de participanţi din ţara vecină, singurul intrus fiind suceveanul Viorel Negru, care şi-a făcut o obişnuinţă din a onora cu bune rezultate competiţia de peste Prut. Negru n-a bătut nici această dată drumul degeaba până la Chişinău, izbutind să câştige concursul de la categoria de vârstă +55 de ani. Fostul mare rugbist sucevean a avut un parcurs fără greşeală până în finală, acolo unde a trecut de bunul său prieten Slavian Guţu, nimeni altul decât preşedintele Asociaţiei Veteranilor şi Amatorilor Tenisului din Moldova.

Tabloul complet al învingătorilor îi cuprinde pe Victor Ciornâi (categoria de vârstă Under 35), Aleksandr Tlepberghenov (plus 35 de ani), Vitalie Moscovciuc (plus 45 de ani), Viorel Negru (plus 55 de ani), Elena Aleinova (simplu feminin), Stas Ivanov – Igor Lelenco Jr. (dublu masculin, Under 40), Viorel Galaju – Artur Zgardan (dublu masculin, plus 40 de ani), Elena Aleinova – Igor Comarovschi (dublu mixt).