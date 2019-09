Fotbal

Extrem de supărat de eşecul suferit de echipa sa, Gaz Metan Mediaş, pe Areni, în Cupa României, antrenorul Edi Iordănescu n-a onorat conferinţa de presă de după meciul cu Foresta. Extrem de afectat, acesta a părăsit arena pe poarta dinspre Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă imediat după fluierul final, fără să mai treacă prin zona vestiarelor. Această înfrângere în faţa unui adversar de Liga a III-a pare să fie greu de digerat pentru un antrenor aşa de mândru ca Iordănescu Jr., care a declarat, la câteva ore după meci, pentru site-ul gazisti.ro, că va cere rezilierea pe cale amiabilă a contractului cu gruparea ardeleană.

„Îmi pare foarte rău pentru tot ce se întâmplă şi îmi asum eu întreaga responsabilitate. Aşa am făcut mereu la rău şi la bine, am lăsat să iasă mereu alte persoane în faţă şi nu mi-a plăcut niciodată să îmi însuşesc eu meritele. Doresc ca zilele următoare să am o discuţie cu conducerea şi să îi anunţ că doresc încetarea de comun acord a colaborării la pauza competiţională pentru echipa naţională.

Nu pot lăsa echipa acum pentru că nu ar fi corect, dar până la întreruperea campionatului se poate pregăti o soluţie. Din păcate, între mine şi conducere nu mai este comunicare de mai bine de 3 săptămâni, sau cel puţin nu aşa cum trebuie. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar nu este în favoarea echipei să continuăm în felul ăsta. Nu pot rezilia unilateral pentru că ar însemna să plătesc daune şi sper că vom găsi o formă amiabilă. De când echipa a ajuns pe primul loc în Liga I şi până când s-a întrerupt campionatul pentru meciurile României cu Spania şi Malta, am solicitat anumite lucruri cu care conducerea nu a fost de acord. Nu vreau să acuz, poate sunt eu vinovat că nu m-am făcut înţeles suficient sau nu am plecat de atunci, nu vreau să reproşez, dar am spus încă din acel moment că suntem descoperiţi şi că nu putem duce o luptă pentru play-off şi Cupa României în situaţia în care suntem noi cu lotul. Nu avem soluţii şi avem posturi total descoperite. Nu poţi merge în play-off cu 3 fundaşi centrali în lot, cu un fundaş dreapta de profil şi un singur atacant central. De 4 luni tot persistă această situaţie, suntem singura echipă din Liga I care este în această situaţie”, a spus Edi Iordănescu, citat de gazisti.ro.

După primele 10 etape disputate în Liga I, Gaz Metan este pe locul patru, cu 18 puncte.