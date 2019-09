Fotbal

Conferința de presă de la finalul partidei dintre Foresta şi Gaz Metan Mediaş din Cupa României a fost onorată doar de Petre Grigoraș, în condițiile în care antrenorul celor de la Gaz Metan, Edi Iordănescu, supărat fiind pe deznodământul final, a părăsit arena pe poarta dinspre Inspectoratul pentru Situații de Urgență imediat după fluierul final, fără să mai treacă pe la vestiare.

„Din punctul meu de vedere am reușit o surpriză uriașă. Am început bine meciul, am avut chiar și o ocazie prin Căinari, însă am încasat un gol copilăresc. Este bine însă că nu am cedat. Azi a fost un examen pentru jucătorii mei, și cred că au conștientizat că fără dăruire nu se poate obține nimic în fotbal. Mă aștept să trateze fiecare partidă cu aceeași atitudine, iar dacă vom proceda la fel, vom avea șanse să ne îndeplinim obiectivele. Felicit toți jucătorii pentru efortul depus, cu un plus pentru fundașul central Adrian Avrămia, care vine după o accidentare foarte gravă, și cei doi atacanți, Robert Grumezescu și Robert Martin, care au conlucrat excelent și au făcut o mare risipă de efort. Acum nu ne rămâne decât să facem tot posibilul să ne revenim din punct de vedere fizic, pentru că nu este ușor pentru jucătorii unei echipe de Liga a III-a să evolueze din trei în trei zile. Una peste alta, am reușit o victorie extraordinară, care sper să ne dea moral în perspectiva meciurilor următoare”, a declarat antrenorul Forestei, Petre Grigoraș.