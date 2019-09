Liga a III-a

Foresta n-a obținut decât o remiză, 1-1, din confruntarea de pe Areni, de sâmbătă, contând pentru etapa a V-a a Ligii a III-a. După cum avea să recunoască și antrenorul Petre Grigoraș la finalul partidei, sucevenii au făcut o partidă slabă, așa că era greu să spere la mai mult de la acest meci. Pe fondul unui joc anost, sărac în faze de poartă, „galben-verzii” au izbutit totuși să deschidă scorul în minutul 24, prin Dudu Drugă, care a transformat cu siguranță un penalty scos de Alexandru Marin. Partida a continuat în aceeași notă până în minutul 64, atunci când oaspeții au izbutit egalarea: „veteranul” Ciprian Petre a executat un corner de pe partea stângă, iar Dănuț Munteanu, nemarcat, a reluat mingea în poarta Forestei, de la 7 metri. Din acel moment jocul s-a mai animat cât de cât, Vlad Stănescu și Robert Martin, de la gazde, dar și Ciprian Petre, de la oaspeți, având ocazii notabile de gol. Până la urmă s-a încheiat 1-1, rezultat care o avantajează pe Aerostar Bacău în economia luptei pentru promovare.

La finalul partidei, antrenorul Petre Grigoraș n-a părut deloc fericit de partitura jucată de elevii săi: „Din păcate, a fost cea mai slabă evoluție a echipei de la venirea mea pe banca tehnică. Am fost departe de ceea ce ne așteptam și nu meritam mai mult. Chiar dacă am jucat prost, am intrat cu 1-0 la pauză și puteam câștiga acest meci dacă nu făceam atâtea greșeli în repriza a doua. Nu aveam voie să luăm gol din fază fixă, în condițiile în care noi aveam în teren cinci jucători care mai au puțin și rup ușa, așa de înalți sunt. Pur și simplu n-am existat pe teren, am arătat ca o echipă lipsită de atitudine, de idei și de prospețime. Ne-am încălțat invers la acest meci. Aerostar s-a distanțat deja la patru puncte, dar nu putem să cedăm lupta, care este încă la început. Este obligatoriu să ne motivăm mai mult la meciurile viitoare.”

Foresta a evoluat în formula: Ailenei – Onofraș, Ichim, Vițelaru, Drugă – Stănescu (74 Sumanariu), Lungu (54 Celeadnic) - Hagiu (59 June), Pavel (46 Martin), Căinari – Marin.

Următorul meci oficial al Forestei va avea loc mâine, cu începere de la ora 16.30, pe Areni, împotriva grupării Gaz Metan Mediaș, în șaisprezecimile de finală ale Cupei României.