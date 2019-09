Victorie la debut pentru CSU Suceava

Handbal masculin

Gruparea CSU Suceava a debutat în noul sezon al Diviziei A, aseară, pe terenul grupării Politehnica Iași.

Sucevenii au dominat autoritar partida și s-au impus clar, la final, cu scorul de 30-19. “A fost o victorie meritată. Am început puțin mai greu partida, probabil jucătorii au resimțit tracul debutului. Ușor, ușor însă ne-am intrat în ritm, iar adversarii nu ne-au mai pus probleme. Am profitat de ocazie și am rulat tot lotul avut la dispoziție. Sper ca de la meci la meci să evoluăm din ce în ce mai bine”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

În afară de CSU Suceava și Politehnica Iași, din Seria A a Diviziei A mai fac parte formațiile Magnum Botoșani, CSU Galați și CSU Târgoviște. Din cauza numărului redus de competitoare, în sezonul regulat se vor juca două tururi și două retururi, după care primele două clasate din cele patru serii se vor califica la turneul semifinal.

În condițiile în care în runda a doua vor sta, universitarii vor juca pentru prima oară în fața propriilor suporteri abia pe 6 octombrie, contra formației CSU Târgoviște.