Fotbal internaţional

Mijlocaşul sucevean Sebastian Nechita a participat împreună cu echipa naţională Under 17 a României la ediţia din 2019 a Syrenka Cup, competiţie organizată de către Federaţia Poloneză de Fotbal. Alături de micii tricolori, la turneul desfăşurat între 6 şi 11 septembrie au mai participat echipele similare din Polonia, Georgia, Norvegia, Elveţia, Anglia, Finlanda şi Austria.

Selecţionata antrenată de Adrian Văsâi a disputat trei meciuri, înregistrând două victorii, 1-0 cu Georgia şi 4-3 cu Finlanda, în urma loviturilor de departajare, şi o înfrângere, 1-3 cu Austria. În urma acestor rezultate, România a încheiat Syrenka Cup pe locul 5. Sebastian Nechita a evoluat ca titular, reuşind să transforme o lovitură de pedeapsă în partida cu Finlanda.

Fotbalistul legitimat la Juniorul Suceava este un jucător de bază al naţionalei Under 17, pentru care a reuşit să marcheze de mai multe ori în ultimul an, în confruntările cu Republica Moldova, Emiratele Arabe Unite, Macedonia, Polonia şi Slovenia.

Generaţia tricolorilor născuţi în 2003 va debuta în preliminariile EURO 2020, dedicat juniorilor sub 17 ani, în toamna acestui an. România face parte dintr-o grupă alături de Rusia, Elveţia şi San Marino. Partidele vor fi găzduite de ţara noastră.

Programul este următorul: România – Elveţia (24 octombrie 2019), Rusia – România (27 octombrie 2019), San Marino – România (30 octombrie 2019).

Primele două clasate din fiecare cele 13 grupe de calificare vor merge mai departe, alături de cele mai bune patru locuri 3, la Turul de Elită, ultima rundă înaintea Campionatului European. La turneul final din 2020, găzduit de Estonia, pe lângă ţara gazdă se vor califica învingătoarele din cele opt grupe de la „Elită”, plus cele mai bune şapte ocupante ale locurilor secunde.