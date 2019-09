Handbal, juniori II

Echipa de handbal juniori II a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Adi Mitrea, a început noul sezon din Campionatul Naţional, Seria I, cu o victorie. Sucevenii au evoluat în deplasare, pe terenul celor de la LPS Vaslui, unde s-au impus cu scorul de 29 – 24. Cu o echipă formată în mare parte din handbalişti ce sunt născuţi în anul 2004, în primul an de juniori II, LPS Suceava a controlat jocul în mare parte, gazdele conducând pe tabelă o singură dată. La pauză, echipa pregătită de Adi Mitrea a condus la un singur gol, scor 13 – 12. În partea a doua, sucevenii au reuşit să se distanţeze decisiv şi să înceapă cu o victorie noul sezon din Campionatul Naţional de juniori II.

„Este începutul sezonului şi acest meci ne-a arătat că mai avem de lucrat, mai ales că n-am avut mai multe meciuri de pregătire şi suferim la capitolul relaţii de joc. Din acest an s-a introdus şi la juniori II regula prin care eşti obligat o repriză să te aperi avansat, şi asta a cam dat peste cap jocul în unele momente, dar jucătorii se vor obişnui. Am controlat jocul şi poarta a mers bine, Teofan Hirghiligiu având o evoluţie bună, dar am ratat şi am greşit destul de mult, dar este specific vârstei. Urmează meciuri grele cu Bacău şi CSU Suceava, dar noi ne dorim să mergem mai departe în grupa Valoare, acolo unde se duc primele trei din grupă”, a explicat antrenorul echipei LPS Suceava, Adi Mitrea.

LPS Suceava a abordat acest meci cu un lot format din jucătorii: Lucian Andriescu (10 goluri), Fabian Rusu (10), Alex Aguşoaie (3), Iustinian Constantinescu (2), Răzvan Cutaş (2), Matei Iacoban (2), Alex Ţical, Dragoş Belciug, Teofan Hirghiligiu şi Andrei Cucoş.

În aceea etapă, echipa CSU Suceava, pregătită de Vasile Boca, s-a impus la scor, 39 – 23, pe teren propriu, în faţa celor de la LPS Piatra Neamţ.

În runda următoare, LPS Suceava va avea o partidă dificilă pe teren propriu cu CSM Bacău, iar CSU Suceava va juca în deplasare la LPS Roman.

Rezultatele etapei I

CSU din Suceava – LPS Piatra Neamţ 39 – 23 (21 – 12)

LPS Roman – LPS Iaşi 18 – 30 (11 – 14)

LPS Vaslui – LPS Suceava 24 – 29 (12 – 13)

CSM Bacău – LPS Botoşani 50 – 34 (25 – 15)