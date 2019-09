Handbal

Echipa de handbal seniori a Universității Suceava a continuat seria meciurilor de pregătire din această perioadă precompetițională cu două partide pe terenul unei alte echipe din Divizia A, ACS Szejke Odorheiu Secuiesc. Joi seară, în primul meci, gazdele din Odorhei s-au impus la două goluri, scor 29 – 31, la capătul unei partide cu un ritm foarte bun, în care ambele echipe au făcut risipă de energie. Prima parte a fost una destul de echilibrată, cu o perioadă mai bună a gazdelor, care s-au dus la patru goluri, dar sucevenii au revenit și, la pauză, Szejke Odorheiu Secuiesc avea un singur gol, 18 – 17. Studenții pregătiți de Adrian Chiruț au început mai bine partea a doua, au egalat și-au preluat conducerea distanțându-se la trei goluri, 23 – 20. Gazdele au revenit și-au egalat, iar pe final au reușit să se impună la două goluri diferență. Ieri dimineață, în al doilea meci dintre cele două echipe, CSU Suceava a reușit să se impună la o diferență de patru goluri, scor 27 – 23. În prima parte, cele două echipe s-au ținut aproape și la pauză scorul era egal, 12 – 12. Repriza secundă a aparținut sucevenilor, care au condus tot timpul și pe final s-au dus la patru goluri.

„Au fost două meciuri foarte utile pentru ambele echipe, mai ales că ritmul a fost unul bun și am avut ocazia să rulăm tot lotul de jucători. Am întâlnit un adversar asemănător nouă, cu jucători tineri și talentați, care cu siguranță se va bate pentru promovare în grupa C a Diviziei A. Până la începerea noului sezon ne mai dorim cel puțin un meci, cu o echipă din Liga Națională, în perioada 5 – 15 septembrie, când este pauză în primul eșalon”, a explicat antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruț.

CSU Suceava va începe noul campionat pe data de 22 septembrie, pe terenul celor de la CS Politehnica Iași. Inițial, sucevenii trebuiau să joace la CS Magnum Botoșani, dar CSM Bacău II s-a retras și în serie a venit o a treia echipă universitară, CSU Târgoviște, iar programul a fost modificat.