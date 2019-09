Fotbal

Petre Grigoraş a semnat joi după-amiază, la Bucureşti, contractul de antrenor principal cu Foresta, iar ieri a fost prezentat de conducerea grupării sucevene în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc la stadionul Areni.

„Ne bucurăm că am reuşit să-l convingem pe domnul Petre Grigoraş să accepte oferta noastră, însă ţin să vă mărturisesc că nu a fost uşor acest lucru, în condiţiile în care CV-ul pe care-l posedă cuprinde echipe importante din ţara noastră. Suntem siguri că vom face lucruri bune împreună”, a declarat preşedintele Forestei.

La rândul său, vicepreşedintele Mihai Ungurian a precizat că are mare încredere în calităţile lui Petre Grigoraş.

„Suntem convinşi că prin experienţa de care dispune va aduce un plus de valoare în cadrul echipei şi va ajuta clubul să-şi îndeplinească obiectivele”.

Încă de la începutul discursului său, Petre Grigoraş a mărturisit cu ce intenţii a venit la Suceava, dezvăluind că nu-i este nici frică şi nici ruşine să antreneze în Liga a III-a, pentru că la acest nivel se joacă tot fotbal.

„Singurul gând pe care-l am este promovarea, nici n-aş fi venit la Foresta pentru alt obiectiv. Am avut deja o primă întâlnire cu lotul şi să încep să mă familiarizez cu jucătorii în scurt timp. Prioritar pentru mine este să evaluez cât mai repede fotbaliştii pe care-i am la dispoziţie, pentru a vedea care sunt plusurile şi care sunt minusurile. Chiar dacă noi vom face tot posibilul să promovăm, campionatul este lung şi este posibil să apară şi momente dificile, când aş vrea să văd publicul sucevean alături, iar tribunele de pe stadionul Areni să fie pline ca altădată. Trebuie să fim uniţi. Am avut o întâlnire şi cu primarul Sucevei, Ion Lungu, care ne-a asigurat de sprijinul Consiliului Local, ceea ce este foarte important”, a declarat tehnicianul în vârstă de 54 de ani.

Chiar dacă abia a ajuns la Suceava şi a susţinut un singur antrenament la Foresta, Petre Grigoraş a anunţat că va sta pe banca tehnică la meciul de astăzi, de la ora 17.00, de pe teren propriu, cu Oţelul Galaţi, contând pentru etapa a III-a a Ligii a III-a.

„Va fi foarte greu să mă implic în alcătuirea echipei. Voi încerca mai mult din punct de vedere emoţional să-i conving pe jucători de importanţa confruntării cu Oţelul şi sper să debutez cu dreptul”, a precizat noul antrenor al grupării sucevene.

Petre Grigoraş şi-a început cariera de antrenor în urmă cu 20 de ani, interval de timp în care a pregătit formaţiile Farul Constanţa, FC Oneşti, Oţelul Galaţi, Politehnica Iaşi, Pandurii Târgu Jiu, CFR Cluj şi ASA Târgu Mureş. Ca performanţe, a jucat finala Cupei României cu Farul Constanţa în sezonul 2004-2005, a participat cu Oţelul Galaţi în Cupa UEFA, în sezonul 2007-2008, fiind şi vicecampion al României, cu Pandurii Târgu Jiu, în anul 2013.

Cariera de fotbalist a atacantului Petre Grigoraş cuprinde echipe importante din fotbalul românesc, precum FCM Bacău, Steaua Bucureşti, Farul Constanţa sau Universitatea Cluj. Acesta are în CV şi trei echipe din Bulgaria, Levski Sofia, Dobrudja Dobrici şi Lokomotiv Plovdiv.