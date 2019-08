Rugby

Echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava, pregătită de antrenorul Marius Colțuneac, se află în plină perioadă de pregătire pentru următorul sezon din Divizia Națională, al doilea eșalon al României în care județul nostru mai are o reprezentantă, Rugby Club Gura Humorului. Sucevenii se antrenează la stadionul Unirea din localitate, iar zilele trecute au făcut un joc școală cu jucători old boys de la Asociația Sportivă Prietenii Rugby-ului din Bucovina, cea care alături de Primăria și Consiliul Loca Suceava sprijină rugby-ul sucevean. Până la începerea campionatului, antrenorul Marius Colțuneac își dorește să mai facă astfel de meciuri cu foștii jucători, dar și cu cei de la RC Gura Humorului, acestea fiind singurele soluții pe care le are la îndemână în acest moment. Tot în această perioadă, antrenorul Marius Colțuneac încearcă să definitiveze lotul de jucători cu care va aborda noul sezon.

„Am făcut un meci școală cu jucători old boys de la Asociația Sportivă Prietenii Rugby-ului din Bucovina și pot să spun că a fost un antrenament foarte reușit în care am încercat să punem la punct jocul și-n același timp să intrăm cât mai repede într-o formă sportivă apropiată de cea din timpul campionatului. În același timp încercăm să definitivăm lotul și aici vreau să promovez cât mai mulți jucători de la LPS Suceava, antrenați de Dumitru Livadaru, de la Amicii Suceava, pregătiți de Codrin Prorociuc, dar și care au fost descoperiți și formați de antrenorul nostru de la copii și juniori, Vasile Conache. Din păcate încă nu știm în ce serie vom fi și câte echipe vor participa, dar și nici când începe campionatul, dar în mod normal ar fi pe la mijlocul lui septembrie. Mulțumim Primăriei și Consiliului Local Suceava, dar și Asociației Sportive Prietenii Rugby-ului din Bucovina, care sunt alături de noi și ne susțin de mulți ani”, a explicat antrenorul Marius Colțuneac.

În această pauză competițională, CSM Suceava s-a despărțit de doi jucători, pilierul Iulian Câtea, care va juca pentru echipa din orașul său, Gura Humorului, dar și aripa Daniel Hreceniuc, care a plecat la Dinamo București și care a fost convocat la naționala sub 20 de ani a României.