Acţiune

Joi, 15 august, comuna Salcea şi satul Plopeni vor fi gazda ediţiei cu numărul opt a Festivalului „Sport şi voie bună”, o acţiune adresată tuturor amatorilor de mişcare în aer liber, indiferent de vârstă. De la an la an, acest festival a luat amploare şi a devenit o tradiţie în zonă.

Iniţiativa acestei întâlniri între prieteni, indiferent că sunt actuali sau foşti sportivi de performanţă sau pur şi simplu iubitori ai mişcării în timpul liber, aparţine antrenorului de la Clubul Sportiv Municipal Suceava Vasile Conache, fost jucător de rugby al Sucevei, ce este ajutat de Primăria şi Consiliul Local Salcea, dar şi Direcţia Judeţeană de Sport şi Tineret, dar şi de comitetul de părinţi ai sportivilor ce practică rugby şi lupte din Plopeni şi nu numai. Ca şi-n anii trecuţi, principala atracţie a festivalului vor fi meciurile de rugby, în acest an anunţându-şi prezenţa 10 cluburi din judeţul Suceava şi din zona de nord-est a Moldovei, cu echipe de copii, juniori sau old-boys. La acţiunea „Sport şi voie bună” vor avea loc şi demonstraţii şi meciuri de lupte greco-romane între sportivi de la mai multe cluburi din judeţ, dar mai ales între medaliaţi naţionali ce provin din Plopeni şi Salcea. Tot joi vor fi şi concursuri de atletism, călărie, dar şi tradiţionalul meci de fotbal între satele Plopeni şi Prelipca. Acţiunea va continua cu un picnic în aceeaşi locaţie, imaş vale, lângă calea ferată, dacă nu va ploua, atmosfera fiind întreţinută ca-n fiecare an de formaţia Vital.