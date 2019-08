Fotbal

Dorin Goian a luat cu brio examenul pentru admiterea la cursurile de antrenor pentru obţinerea Licenţei PRO UEFA. Din cei 31 de candidaţi care şi-au depus dosarele au fost admişi doar 19 după susţinerea celor două probe din concurs. Fostul internaţional în vârstă de 38 de ani a luat nota 9,20 la proba practică şi 8,20 la scris.

„M-am pregătit foarte bine pentru că ştiam că va fi o concurenţă foarte mare, în condiţiile în care s-au prezentat la examen foşti jucători importanţi, care antrenează deja la nivelul primelor două eşaloane din ţara noastră şi chiar în străinătate, cum este cazul lui Adi Mutu. Nu a fost uşor, de aceea sunt cu atât mai bucuros de faptul că am trecut examenul. Sunt pregătit să încep cursurile, fiind conştient că mai am multe de învăţat în această meserie. Sper să am rezultate dacă va fi să urmez calea asta. Până una alta, mă gândesc să-mi fac treaba cât mai bine la echipa unde activez în prezent, Bucovina Rădăuţi. Am început de jos, sunt încă în perioada în care acumulez experienţă, însă fotbalul este frumos indiferent de nivelul la care activezi, important este să-ţi faci treaba cu pasiune”, a declarat Dorin Goian.

Iată cum se prezintă lista candidaţilor admişi: Mirel Rădoi (media generală 9,10), Nicolae Constantin (8,92), Octavian Chihaia (8,85), Marius Măldărăşanu (8,74), Adrian Mutu (8,71), Dorin Goian (8,70), Florin Bratu (8,64), Nicolae Grigore (8,62), Dorin Docolin (8,50), Costin Curelea (8,42), Laszlo Balint (8,19), Cristian Todea (7,99), Dinu Todoran (7,75), Valentin Negru (7,55), Nicolae Croitoru (7,54), Daniel Sima (7,47), Andrei Erimia (7,17), Irina Giurgiu (6,95), Dumitru Suciu (6,93). Printre cei respinşi îi găsim pe Sergiu Radu, Ionuţ Luţu, Tiberiu Bălan, Ilie Poenaru, Giani Kiriţă, Dan Stupar, Laurenţiu Bogoi, Alin Dumitriu, Petre Chiribici, Ferenc Fikker, Iulius Mărgărit sau Aurora Ungureanu-Dobre.

Primul modul al cursurilor pentru obţinerea licenţei UEFA PRO se va desfăşura între 26 şi 28 august 2019. Cursurile vor cuprinde alte 13 module. Examenul final va avea loc spre finalul anului 2020 şi va cuprinde proba scrisă şi cea practică.