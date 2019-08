Arte marţiale

Zilele trecute, Londra a găzduit cea de-a 42-a ediţie a Campionatului Mondial de Arte Marţiale Isshin Ryu. Alături de cei peste 600 de concurenţi din 26 de ţări, la competiţie a participat şi o delegaţie de sportivi suceveni de la Clubul Sportiv Ryukay, condus de sensei George C. Crăciunescu. Aceştia au avut o evoluţie apreciată, izbutind să urce de nu mai puţin de nouă ori pe podiumul de premiere, prin David Olariu (12 ani) - două medalii de aur la secţiunile de kata individual şi de kumite, şi o medalie de bronz la secţiunea de kata sincron, Claudiu Olariu (38 de ani) - o medalie de argint la secţiunea kata individual, Rareş Poinaru (12 ani) - 3 medalii de bronz la secţiunile kata, kata individual şi kumite şi Sebastian Dumitriu (12 ani) - o medalie de bronz la secţiunea de kata sincron.

„Acest campionat îl aşteptam din anul 1998, de când am început să practic stilul de karate Isshin Ryu, şi mă bucur că am participat cu sportivii mei din Bucovina, unde am început să promovez stilul din timpul studenţiei, respectiv din anul 2000. Rezultatele obţinute au demonstrat că după campionatul european de anul trecut din Danemarca, când am obţinut 2 titluri de vicecampioni, munca depusă a completat pregătirea sportivilor noştri şi a adus un rezultat remarcabil prin obţinerea, în special, a celor două medalii de aur, de către sportivul David Olariu, care a avut o evoluţie apreciată de către maeştrii care au organizat acest event pentru prima dată în Europa. De asemenea, aş dori să mulţumim domnului preşedinte Gheorghe Flutur, pentru sprijinul financiar acordat de către Consiliul Judeţean Suceava, guvernului României, reprezentat de către doamna prefect Mirela Adomnicăi şi Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport Suceava, precum şi preşedintelui WUKF, sensei Liviu Crişan”, a declarat sensei George Crăciunescu, care este şi preşedintele Federaţiei de Karate Joshinkan Isshinryu Seiryukai Sfântul Ştefan.

Anul acesta clubul sucevean împlineşte 10 ani de când a fost autorizat să funcţioneze, perioadă în care în palmares apar participări la peste 30 de campionate, unde s-au obţinut numeroase premii, inclusiv în cursul anului 2019 la campionatul organizat în municipiul Suceava, cât şi la campionatul naţional organizat la Putna.