Fotbal

Ajuns la 46 de ani, Mihai Guriţă şi-a făcut o revenire de senzaţie în fotbal. După ce în ultima perioadă s-a axat mai mult pe minifotbal, reuşind doar anul acesta să cucerească pe plan local Liga Companiilor şi Cupa Cartierelor cu echipa Railex, dar şi Campionatul Judeţean de old-boys cu formaţia Centru Vechi, lui Guriţă i s-a făcut dor de fotbalul adevărat, aşa că a acceptat zilele trecute oferta grupării Viitorul Liteni, ultima câştigătoare a Ligii a IV-a sucevene. Iar debutul în cadrul trupei pregătite de către Demis Maranda a fost cu adevărat fulminant, miercuri după-amiază, în meciul cu Şomuz Fălticeni, contând pentru turul I al Cupei României la fotbal, faza naţională. Mihai a făcut abstracţie de faptul că mulţi dintre adversarii săi nici nu erau născuţi când el era idolul tribunelor la Suceava, Constanţa sau Galaţi, intrându-şi serios în rolul de „one man show”. Datorită evoluţiei de excepţie a „veteranului” de 46 de ani, care a înscris două goluri şi a obţinut o lovitură de pedeapsă, Viitorul Liteni a câştigat cu scorul de 4-3 şi s-a calificat în turul următor al Cupei României.

„După doi ani de pauză, în care n-am evoluat deloc pe teren mare, nu mă aşteptam să-mi iasă totul de la primul meci, mai ales că am avut în faţă o echipă de Liga a III-a. La început mă gândeam că o să-mi fie greu, însă am dat drumul la motoare şi totul s-a petrecut ca pe vremuri. După această evoluţie am prins şi mai mult curaj şi nici nu mă gândesc la retragere. Iubesc prea mult acest sport şi o să mă bucur de el atât timp cât o să mă ţină picioarele”, a declarat marele fotbalist sucevean.

În cariera sa, Mihai Guriţă a strâns 303 prezenţe pe prima scenă a fotbalului românesc, pentru echipe ca Foresta, Oţelul Galaţi, Farul Constanţa sau Gloria Buzău, înscriind şi 60 de goluri.