Ciclism

Fălticeneanul Vlad Dascălu este primul campion european din istoria ciclismului românesc, după ce a reușit să se impună cu autoritate în concursul de mountain bike de la Brno (Cehia), rezervat sportivilor sub 23 de ani. Acest rezultat reprezintă cel mai mare succes al ciclismului românesc după cele cinci titluri mondiale și titlul paralimpic cucerite de ciucanul Eduard Novak la paracycling.

Născut la Fălticeni în urmă cu 21 de ani, Vlad a emigrat în Spania la vârsta de 9 ani. În acest sezon, Dascălu a arătat o formă excelentă, reușind să câștige trei curse, care l-au propulsat în postura de lider al Cupei Mondiale pentru tineret.

„Înseamnă foarte mult să câștig acest titlu european, să pot purta acest tricou pe tot restul anului. Traseul a fost destul de greu, concurența mare, am fost aproape în permanență cinci cicliști în față. În ultimele două ture, am rămas doar eu și elvețianul Fillipo Colombo. Am atacat și am ajuns solitar la finiș. Mulțumesc federației care m-a sprijinit în aceste zile la Brno”, a declarat pentru gsp.ro proaspătul campion european.

Vlad Dascălu a debutat în Cupa Mondială în anul 2017 pentru formația românească Dinamo BikeXpert, după care s-a transferat în Spania, țara sa de adopție, fiind considerat în acest moment cel mai promițător tânăr ciclist din Europa la montain bike.

În august, Dascălu va încerca să aducă în Canada prima medalie din istorie pentru România la un Campionat Mondial. El ar putea reprezenta România și la Jocurile Olimpice de la Tokyo în 2020. Singura participare olimpică a unui ciclist român la această ramură datează din 2004, când Ovidiu Tudor Oprea obținea locul 37 la Atena.