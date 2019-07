Volei

În această săptămână, Federaţia Română de Volei a stabilit componenţa celor două serii din Divizia A2 la volei masculin. Pentru prima oară, echipa Clubului Sportiv Municipal Suceava va evolua în sezonul ce urmează în seria vest, acolo unde au mai fost repartizate o echipă din zona Moldovei, Știinţa Bacău, și trei echipe din Ardeal, CS Pro-Volei Arad, CSS CNE LAPI Dej și ACS Volei Club 2015 Zalău. În seria est vor fi mai multe echipe, mai exact șapte, dintre care cinci sunt din București, Rapid, Dinamo, Steaua, AV Titanii București și Știinţa București, dar și AC Volei Constanţa 3.0 și CSM Râmnicu Sărat.

„Este pentru prima dată când suntem repartizaţi în seria de vest și după cum am mai spus, cele două serii trebuiau denumite Nord și Sud. Din punct de vedere financiar, această serie ne avantajează deoarece sunt mai puţine echipe și vom avea mai puţine deplasări, cea mai lungă fiind la Arad, faţă de cea din est, în care am fi avut cinci deplasări la București, una la Constanţa și una la Râmnicu Sărat. Nu știm în acest an cum vor arăta cele trei echipe din Ardeal, dar din informaţiile din sezonul trecut, cea din Dej este în Centrul Naţional de Excelenţă, care adună cei mai buni juniori din ţară, Aradul are jucători arţăgoși ce joacă volei pe plajă și s-au înscris pentru se menţine în formă, iar Zalăul este echipa a doua, după cea din prima divizie, ce-n sezonul trecut a ajuns la turneul de promovare. În același timp, Bacăul a făcut achiziţii noi și s-a întărit. Acest proiect este realizat cu sprijinul Municipiului Suceava și al Consiliului Local Suceava și pe această cale le mulţumim celor de la Primăria Suceava pentru finanţarea fără de care n-am putea să ne desfășurăm activitatea”, a explicat antrenorul sucevenilor, Tudor Orășanu.

Voleibaliștii suceveni n-au avut o pauză totală în pregătire, dar au început antrenamentele mai intense și-n efectiv complet de la începutul lunii iunie, perioadă în care au reușit să facă și mai multe meciuri amicale cu juniorii de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, dar și cu seniorii de la Știinţa Bacău.

CSM Suceava va începe noul sezon pe 19 octombrie, cu o deplasare la Arad

Disputarea campionatului va fi cea clasică, mai întâi fiind programate etape săptămânale, tur-retur. Prima etapă e programată pe 19 octombrie, când sucevenii vor juca la Arad, iar ultima pe 8 februarie 2020. După terminarea fazei regulate, va fi play-off-ul, în care primele trei clasate nu vor juca, fiind calificate deja în turneul final de 4 al seriei. Ultimele două vor juca după sistemul două meciuri din trei, pentru completarea turneului final al Seriei. Meciurile din play-off vor avea loc în perioada 29 februarie 2020 – 14 martie 2020. Turneul final se va disputa în perioada 27-29 martie 2020.

Apoi, din acel turneu final, primele două formaţii vor ajunge în turneul de promovare, unde se vor întâlni cu primele două clasate din turneul final al Seriei Est. Turneul de promovare va avea loc în perioada 24-26 aprilie 2020.

Conform regulamentului, în Divizia A2, fiecare echipă are voie să legitimeze 4 străini, dar doar doi dintre aceștia pot evolua în același timp pe teren, ceea ce nu este cazul Sucevei, care are doar sportivi români, crescuţi la LPS Suceava.