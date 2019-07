Rugby

Componenții echipei de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal din Suceava s-au reunit în această săptămână la stadionul Unirea și-au început pregătirea pentru un nou sezon din Divizia Națională. Lotul pregătit de antrenorul Marius Colțuneac a reînceput pregătirea cu antrenamente de reacomodare la efort, urmând ca-n perioada următoare să se definitiveze și lotul de jucători. Mai mult, sucevenii și-au propus și mai multe meciuri de pregătire, cel mai probabil cu cealaltă echipă din județ ce activează în Divizia Națională, Rugby Club Gura Humorului, cu juniori, dar și cu echipa de old boys a Asociației Sportive Prietenii Rugby-ului din Bucovina. Până la începerea noului sezon, echipa suceveană are în plan și o perioadă de pregătire centralizată, dar asta în funcție de ce fonduri va dispune.

„Am început pregătirea cu o parte a jucătorilor din lot și asta deoarece mai sunt sportivi aflați în concediu sau a căror situație nu este încă definitivată, mai ales că sunt o parte care au terminat în acest an facultatea. Dintre aceștia, Iulian Câtea a ales să evolueze din sezonul ce urmează la RC Gura Humorului, în timp ce Daniel Hreceniuc a terminat liceul și se află în această perioadă în probe la Dinamo București. Sperăm să ne pregătim cât mai bine și să ajungem într-o formă optimă înaintea începerii campionatului. Ne bazăm pe mulți jucători tineri, care sper să formeze o echipă competitivă împreună cu jucătorii experimentați. Am primit în acest an o primă tranșă de bani de la Primăria Suceava și Consiliul Local și le mulțumim că sunt în continuare alături de noi și ne sprijină, dar și Asociației Prietenii Rugby-ului din Bucovina, ai căror membri sunt trup și suflet alături de echipă”, a explicat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac. Lotul echipei se va completa cu mai mulți jucători de perspectivă ce-au terminat junioratul la Liceul cu Program Sportiv din Suceava cu antrenorul Dumitru Livadariu.

Deși Federația Română de Rugby încă n-a stabilit data de începere a noului sezon din Divizia Națională, în mod normal, jocurile din eșalonul doi au început în fiecare an pe la mijlocul lunii septembrie.