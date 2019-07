Rugby

Abonat al loturilor naționale de juniori ale României, humoreanul Marius Ferariu a făcut trecerea spre seniorat, și asta nu oricum, ci direct în Super Ligă, la Universitatea Cluj. Sportivul descoperit și format la Clubul Sportiv Școlar Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor a terminat junioratul în această vară cum nu se putea mai bine, cu un titlu de campion național de juniori sub 19 ani cu echipa CSȘ 2 Baia Mare, după un ultim meci jucat pe stadionul Unirea din Suceava. Marius s-a înțeles cu clujenii în timpul sezonului trecut și a mai prins două meciuri în primul eșolon cu Universitatea Cluj.

„Am avut mai multe oferte de la echipe puternice din țară, dar am ales Universitatea Cluj, în primul rând pentru că aici am șansa să joc și să cresc mult mai mult decât în alte părți, acolo unde sunt mulți jucători cu experiență mare și șansele de a prinde echipa erau mult mai mici. Pentru a ajunge la un nivel cât mai ridicat sunt conștient că am nevoie de experiență, de meciuri puternice în picioare și de multă muncă la antrenamente, mai ales suplimentară și sunt dispus să muncesc mai mult decât mi se va cere, pentru a ajunge acolo unde-mi doresc”, a explicat rugbistul humorean.

Marius Ferariu provine din satul Slătioara, comuna Stulpicani. A început rugby-ul la vârsta de 14 ani la CSȘ Gura Humorului și a reușit să ajungă foarte repede la naționala sub 15 ani a României, de atunci fiind o prezență constantă la loturile de juniori, inclusiv la cele de rugby în 7.

În vârstă de 19 ani, Marius a participat anul trecut cu naţionala sub 20 de ani a României la turneul World Rugby U20 Trophy, a doua competiţie valorică din lume la această categorie de vârstă, ce s-a desfăşurat pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti. Component al echipei CSŞ 2 Baia Mare, Marius este de patru ani la loturile naţionale, cu care a participat la patru competiţii majore. Acum trei ani, Ferariu a participat la Campionatul European U18 la rugby în XV din Franţa, unde a câştigat medalia de bronz, iar în 2017 la aceeaşi competiţie a ocupat locul şase în Polonia, tot în 2017 participând şi la europeanul de rugby în 7 din Germania, unde România a ocupat locul opt.

În acest an, Marius a participat în Portugalia la Campionatul European U20.