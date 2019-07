Fotbal

Federaţia Română a decis să prelungească cu trei zile, până pe 18 iunie, la ora 17.00, termenul limită pentru înscrierea în ediţia 2019-2010 a Ligii a III-a. Conducerea FRF a luat această decizie dorind să dea încă un răgaz să se organizeze cluburilor care au drept să participe în campionat, în caz contrar exitând riscul ca întrecerea să plece la drum în formulă incompletă.

Totul a pornit de la hotârea luată de Federaţie în urmă cu puţin timp, aceea de a impune cluburilor să depună într-un cont precizat de serviciul financiar al FRF și o garanție financiară în cuantum de 20.000 de lei, care ar urma să fie executată în cazul în care respectiva grupare ar acumula datorii pe parcursul sezonului. Astfel, mai multe cluburi au întâmpinat probleme în achitarea garanţiei financiare de participare în noul sezon al Ligii a III-a şi nu s-au încadrat în termenul limită.

Aici trebuie precizat că cele trei echipe sucevene cu drept de participare în acest eșalon, Bucovina Rădăuți, Foresta Suceava și Șomuz Fălticeni, s-au conformat cerinței FRF, urmând să se afle pe tabloul de concurs și în ediţia viitoare de campionat.

Conducerea FRF a mai anunţat că ediţia 2019-2020 a Ligii a III-a va fi formată tot din 5 serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga a II-a echipele aflate pe locul 1 în fiecare dintre cele cinci serii la finalul sezonului şi vor retrograda un număr de 21 de echipe, astfel: 20 de echipe, respectiv ocupantele locurilor 16, 15, 14 şi 13 din fiecare serie a Ligii a III-a, şi o echipă, cea mai slab clasată de pe locul 12 din toate cele cinci serii. Pentru stabilirea acestei echipe se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate de aceasta doar cu echipele de pe locurile 1-11 din seria în care a evoluat.

Ediţia 2019-2020 a Ligii a III-a va începe pe 23 august 2019 şi se va încheia pe 30 mai 2020. Prima parte a sezonului, care are loc în acest an, 2019, se desfăşoară până pe 30 noiembrie, atunci când are loc etapa a 15-a. Partea a doua a sezonului debutează pe 7 martie 2020, cu etapa a 16-a, şi se încheie în jurul datei de 30 mai 2020, odată cu disputarea etapei a 30-a. În această perioadă, în retur, sunt programate şi două intermediare, pe 8 aprilie (etapa 21) şi 6 mai (etapa 26).