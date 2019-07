Memorial

Sâmbătă, pe stadionul Unirea din municipiul reședință de județ, familia rugby-ului sucevean s-a adunat pentru a comemora un an de la dispariția regretatului antrenor Petru Panaite. La acțiunea de comemorare organizată de Asociația Sportivă Prietenii Rugby-ului din Bucovina, în care se regăsesc mulți dintre elevii lui Petru Panaite, au fost fost invitați și au participat toți cei ce i-au fost sportivi, colegi și prieteni, din tot județul, din zona Moldovei, dar și din țară. Prima ediție a Memorialului „Petru Panaite” a început cu o slujbă de pomenire oficiată de preotul Vasile Baltag și Pr. Diacon Gabriel Țabrea și a continuat cu un meci demonstrativ între foști și actuali jucători din județ, dar și Dracula Old Boys Iași, din Pașcani, Cluj, București, în care cei din teren au fost aplaudați la scenă deschisă de colegii și prietenii din tribună. Acțiunea s-a încheiat în mod tradițional pentru familia rugby-ului sucevean cu repriza a treia, cea de socializare la un grătar și un pahar de vin, în care cei prezenți au depănat amintiri, în special cele cu regretatul profesor Petru Panaite.

„A trecut un an de la dispariția profesorului și antrenorului Petru Panaite. Din păcate a plecat prea repede dintre noi și a avut un sfârșit tragic. Foștii elevi pe care i-a descoperit și care au format Asociația Sportivă Prietenii Rugby-ului din Bucovina au organizat astăzi o acțiune comemorativă, atât pentru Petru Panaite, cât și pentru ceilalți sportivi, antrenori sau medici care nu mai sunt printre noi și care au contribuit la performanțele rugby-ului sucevean în cei 56 de ani de existență. Petru Panaite a fost în primul rând un formator de talente la Școala Sportivă, unde a activat, elevii săi evoluând la clubul CSM Suceava, cluburile din România și Europa, dar mai ales la nivel înalt, când au reprezentat România, în special la Campionatul Mondial. Îi amintesc aici pe Gelu Ignat, Nicolae Nichitean, Ilie Ivanciuc, Ovidiu Slușariuc, Petru Bălan și mulți alți jucători formați de el. Petru Panaite a dispărut fizic, dar este prezent în sufletele noastre la fel ca toți cei care au dispărut, Maxim, Alexiuc, Zamfir, Botezatu, Oanea și mulți alții care au fost pomeniți astăzi la slujba religioasă oficiată de părintele Vasile Baltag, căruia vrem să-i mulțumim”, a spus antrenorul sucevean Constantin Vlad, cel a cărui carieră de sportiv și antrenor s-a întrepătruns cu o mare parte din istoria sportului cu balonul oval la Suceava. Despre situația rugby-ului actual, Constantin Vlad a spus că „deocamdată traversează un moment mai dificil și sper ca împreună să-l depășim și să revenim acolo unde ne este locul, așa cum am făcut-o de foarte multe ori, când învingeam aici toate echipele din țară. Tot timpul am avut sportivi crescuți aici, pentru că noi aici ne naștem, aici trăim, aici muncim și aici ne odihnim, sub brazda verde a pământului din Bucovina”.

La memorial au fost prezenţi Ovidiu Slușariuc și Niculai Nichitean, doi sportivi cu o carieră internațională, formați de Petru Panaite

La memorial au fost prezenţi şi doi dintre elevii lui Petru Panainte, care au ajuns până la cel mai înalt nivel, Ovidiu Sluşariuc și Neculai Nichitean, sportivi descoperiți şi formați la Suceava de regretatul antrenor, ce au fost la toate loturile naţionale, juniori, tineret și seniori. Ovidiu Sluşariuc a îmbrăcat timp de 11 ani tricoul naţionalei de seniori şi a debutat în 1988 într-un meci câştigat de România cu 55 – 0 în faţa Tunisiei pe stadionul Ghencea, atunci când nu împlinise încă 20 de ani.

„Este absolut normal să-l comemorăm pe regretatul antrenor Petru Panaite, ce i-a crescut peste 70% din jucătorii de la Suceava, inclusiv pe cei ce-au plecat și-au făcut istorie în acest sport, dar și pe cei care au rămas și-au jucat pentru Suceava. Și eu am fost crescut de antrenorul Petru Panaite și chiar dacă am plecat la un nivel mai înalt nu l-am uitat niciodată. Pot să spun că pentru mine a fost al doilea tată, mai ales că-n perioada junioratului am stat mai mult cu el decât cu părinții acasă. Chiar dacă era uneori mai sever a știut să ne sfătuiască și să ne îndrume și a ținut la noi, pe vremea aia cred c-am avut cea mai bună generație de juniori la Suceava, cu trei ani consecutivi la turneul final. Prin acțiunea de astăzi se aduce un omagiu bine cuvenit pentru ceea ce Petru Panaite a făcut pentru rugby-ul sucevean”, a explicat Ovidiu Slușariuc. Fostul jucător sucevean a menționat și pasa mai puțin bună prin care trece echipa de seniori și despre care speră că se va redresa.

„Tot timpul la rugby am fost o familie, indiferent de generație sau de ce faci în viața privată. Păcat unde a ajuns acum echipa de seniori, una la care au crescut mulți jucători valoroși, iar acum este în pragul desființării. Sper ca-n viitor să se mai găsească oameni de bine care investească bani în acest sport, la juniori, dar și la seniori. Performanța nu se face peste noapte și de aceea trebuie construit de la bază, pentru că nu avem capacitatea de a cumpăra jucători de mare valoare ca să facem față în primul eșalon. Sper să vină vremuri mai bune și nu numai pentru rugby, ci pentru toate sporturile”, a adăugat Ovidiu Slușariuc.

Un alt jucător descoperit de Petru Panaite, Viorel Negru, a fost unul dintre cei mai emblematici componenți ai echipei CSM Suceava, căpitan, dar și finanțator

Viorel Negru a fost un alt elev descoperit și format de Petru Panaite, un rugbist ce și-a pus amprenta și a avut un cuvânt greu de spus în rugby-ul sucevean, atât în teren, cât și-n sprijinirea echipei de seniori.

„Pentru mine Petru Panaite a fost un mentor, prin anul 1978, când nu era teren de rugby, ci o tarla. Pe atunci eram un copil necăjit, iar profesorul Panait mi-a pus mingea de rugby în mână și m-a inițiat în tainele acestui frumos și nobil sport. Atunci avem o oarecare imagine despre Petru Panaite și despre faptul că a fost un jucător bun în linia a III-a a grămezii, post pe care mi-am dorit foarte mult să ajung. Am plecat de pe postul de aripă în grămadă, pe linia a treia, un lucru greu de realizat. Am jucat flancher timp de 20 de ani și mi s-a părut cel mai frumos post, poziție pe care domnul profesor m-a îndrumat și a știu exact că acolo este locul meu în angrenajul echipei. Nu-l vom uita niciodată pe profesorul Petru Panaite și-l respectăm pentru ceea ce a făcut pentru noi și pentru rugby-ul sucevean și cel românesc", a explicat Viorel Negru, un jucător emblematic al echipei CSM Suceava, ce a fost mulți ani căpitan, dar și finanțator, mai ales în multe momente grele prin care a trecut echipa, alături de fratele său mai mare, Dumitru Negru, și el fost jucător al echipei locale.

Petru Panaite a evoluat ca jucător în pachetul de înaintare, atât în linia a III-a a grămezii, pe postul de flancher, cât şi-n linia I, pe postul de taloner.

Între anii 1968-1973 a fost jucător la Constructorul şi apoi CSM Suceava, în următorul sezon, 1973-1974, a evoluat la CSM Sibiu, în perioada 1974-1978 a jucat la Universitatea Timişoara, apoi a revenit acasă, la CSM Suceava, pentru ca apoi să-şi încheie cariera de sportiv la Minerul Gura Humorului. Din 1978 a preluat funcţia de antrenor de rugby la Şcoala Sportivă Suceava. Dintre jucătorii descoperiţi şi formaţi ce s-au remarcat la nivel naţional şi internaţional îi amintim pe Gelu Ignat, Neculai Nichitean, Ilie Ştefan Ivanciuc, Ovidiu Ştefan Sluşariuc, Cătălin Franciuc, Vasile Flutur sau Petru Vladimir Bălan. Mai mult, jucătorii formaţi de regretatul antrenor au format mulţi ani nucleul echipei de seniori CSM Suceava, dar şi la multe cluburi puternice din ţară şi străinătate.