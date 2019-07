Rugby

Trei dintre componenţii echipei de rugby juniori sub 17 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului au fost convocaţi la un nou stagiu de pregătire la lotul naţional de rugby în 7 pentru juniorii sub 18 ani. Este vorba de Alexandru Gârda, Alexandru Bandol şi Alin Conache, toţi trei făcând parte din generaţia cu care humorenii pregătiţi de Andrei Varvaroi au câştigat titlul de campioni ai României în ultimii trei ani, la juniori sub 15, 16 şi 17 ani. Lotul România U18 7’s se pregăteşte pentru participarea la Campionatul European de la Gdansk, ce va avea loc între 14 şi 19 august. Stejăreii se vor reuni pentru un nou stagiu de pregătire ce va avea loc între 22 şi 27 iulie. Reunirea lotului va avea loc luni, 22 iulie, de la ora 19:00, la sediul Federaţiei Română de Rugby. După reunire, echipa se va deplasa la Baza Naţională din Complexul Snagov.

Pentru acest stagiu au fost convocaţi 22 de sportivi, care provin de la 9 cluburi din ţară şi de la un club din Italia.

„Este o continuare a primului stagiu făcut în luna iunie, în care nu am putut urmări toţi jucătorii, de asemenea este şi un stagiu de selecţie care se va finaliza cu câteva jocuri de rugby în 7 împotriva celor de la CNOPT pentru a vedea cum se prezintă în condiţii reale de joc. Trebuie să recunosc că-n primul stagiu a fost un pic dificil pentru jucători să înţeleagă şi să se adapteze la specificitatea rugby-ului în 7, însă m-a bucurat dorinţa lor de a învaţă şi motivaţia pe care au arătat-o. Îngrijorarea mea, însă, în momentul de faţă, este pregătirea fizică pentru că toţi jucătorii au fost în vacanţă şi vin din vacanţă. Vom avea însă trei săptămâni de pregătire în care vom încerca să-i aducem în cea mai bună formă fizică pentru Campionatul European”, a declarat antrenorul echipei naţional de rugby în 7 sub 18 ani, Daniel Carpo.

Lotul lărgit al României U18 7’s:

CSŞ Bârlad: Lazîr Azoitei, Vlad Bălan, Alexandru Bârsan, Iustin Găina, Marian Manole

CT Dinicu Golescu: Mircea Silviu, Mircea Alexandru, Kemal Altinok, Ştefan Szekely

CSS Gura Humorului: Alexandru Gârda, Alexandru Bandol, Alin Conache

CS Cleopatra: Emil Cotici, Sorin Pandichi, Mihai Barbu

CSŞ 2 Baia Mare: Darin Onţ, Andrei Tătărău

CS Dinamo: Răzvan Patru

CSM Bucureşti: Sabin Turcu

LPS Focşani: Alin Berbece

CS Metrorex: George Bogdan Antonescu

RC Calvisano: Romeo Corrado Stetco

STAFF: Daniel Carpo – antrenor, Preparator fizic: James de Lacey, Doctor: Alin Grigoraş