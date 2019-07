Handbal

Echipa de handbal a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava a reușit ieri să se califice în sferturile de finală ale Campionatului European Universitar, competiție la care reprezintă România pentru al treilea an consecutiv, la primele două câștigând aurul și bronzul european. Echipa pregătită de Adi Chiruț și Iulian Andrei a avut parte de o grupă dificilă la acest campionat, debutând cu un meci împotriva campioanei de anul trecut, Universitatea germană din Bochum, o partidă pe care a câștigat-o cu 24 – 23. Prima parte a fost una echilibrată, în care ambele echipe au fost de mai multe ori la conducere, la pauză germanii având 12 – 11. Cu 10 minute înainte de final, adversarii sucevenilor au condus la 4 goluri, iar Adi Chiruţ a cerut time-out. Sucevenii s-au apărat foarte bine şi cu patru minute înainte de final au egalat la 23, iar până la final au avut un 7 metri ratat, dar când mai erau 30 de secunde de joc Maxim Oancea a reuşit golul victoriei.

Sâmbătă, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a întâlnit cea mai puternică echipă din grupă, Universitatea Rijeka din Croația, în fața căreia a pierdut la două goluri, 21 – 23. Croații au început mai bine, dar sucevenii au echilibrat, iar la pauză a fost 11 – 10 pentru USV. În debutul părții secunde, sucevenii au avut momente mai bune, dar de această dată croații au echilibrat jocul și s-au impus pe final de joc, în ultimele patru minute, când de la scorul de 21 – 21 au marcat de două ori.

USV a învins Universitatea turcă Akdeniz, victorie cu ajutorul căreia merge în faza următoare

Duminică, în ultimul meci din grupă, sucevenii aveau nevoie de o victorie pentru a merge mai departe. Echipa USV a reușit să se impună cu scorul de 34 – 22 în disputa cu Universitatea Akdeniz din Turcia, după ce adversarii au început mai bine partida, dar sucevenii s-au apărat avansat și-au recuperat mingi, iar la pauză aveau un avantaj de șapte goluri, scor 18 – 11.

„Echipa din Croația a fost cea mai puternică din grupă și favorită la trofeu în acest an, iar sportivii noștri au luptat extraordinar, mai ales la capitolul fizic, dar din păcate diferența s-a făcut pe final, în ultimele 4 minute. Turcii aveau o apărare foarte masivă și au început mai bine, dar noi ne-am apărat avansat, am recuperat mingi și-am marcat ușor pe contraatac. Important este c-am trecut de o grupă grea, jucătorii noștri și-au dorit acest lucru și-au demonstrat-o în teren. Am îndeplinit un prim obiectiv, calificarea în sferturi, dar jucătorii își doresc mai mult și sperăm să urcăm cât mai sus și-n acest an”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

În acest an la Campionatul European s-au prezentat 11 universități, pe lângă suceveni intrând în competiție și echipele Universitatea Rijeka din Croația, German Sport University Cologne din Germania, Universitatea din Bochum (Germania), Universitatea de Știință și Tehnologie a Norvegiei, universitățile din Minho și Porto, ambele din Portugalia, Universitatea din Granada (Spania), Institutul Federal Elvețian al Tehnologiei din Zurich, Universitatea Akdeniz din Turcia și Universitatea Nikola Tesla din Belgrad (Serbia).

Adrian Chiruț și Iulian Andrei se bazează la Campionatul European Universitar din Polonia pe un lot de 11 jucători: Eduard Duman, Daniel Bobeică (HC Buzău) – Mihai Sandu (Dunărea Călărași), Cătălin Costea (Dunărea Călărași), Maxim Oancea, Alexandru Potera (CSM Vaslui), Robert Alupoaie, Ovidiu Cozorici, Andi Tofanel, Antonio Pintilei și Ionuț Hariton.