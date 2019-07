Kickbox

Pe data de 20 iulie, unul dintre cei mai titraţi luptători de kickbox din România, Ionuţ Atodiresei, supranumit Pitbull-ul, îşi va încheia cariera de sportiv în ring, pe 20 iulie, într-o gală organizată în oraşul său natal, Fălticeni, în sala „Gabriel Udişteanu” din Complexul Nada Florilor. Gala Legends XIV face parte din promoţia Colosseum Tournament şi va fi transmisă în direct pe Digi Sport în România, dar şi pe alte trei canale de televiziune, dintre care două on-line, în Europa şi-n lume. În vârstă de 37 de ani, Pitbull-ul din Fălticeni are la activ 124 de meciuri în kickbox, dintre care 64 la profesionişti. Promotorul celei mai titrate promoţii de kickboxing din România şi al galei de la Fălticeni, Daniel Georgescu, şi Ionuţ Pitbull Atodiresei şi-au dorit organizarea galei pe stadionul din Fălticeni, dar s-au răzgândit din cauza condiţiilor meteo, mai ales că e o zi de sărbătoare a Sfântului Ilie, iar tradiţia spune că-n fiecare an plouă în această zi. Biletele pentru această gală s-au pus în vânzare zilele trecute pe www.entertix.ro, dar se vor găsi şi-n mai multe puncte în Fălticeni, la Iristar, Complex Nada Florilor, Blue Gym, precum şi-n ziua evenimentului la sala „Gabriel Udişteanu” din Complexul Nada Florilor. Preţul unui bilet la gală diferă de zonă, astfel că cele de la tribună vor costa 30 de lei, cele din sală de pe scaune vor fi 50 de lei, iar în zona VIP vor costa 450 de lei.

„Din fericire avem o cerere foarte mare pentru bilete, deci va fi un eveniment cu casa închisă. Rugam toţi care doresc să participe să se grăbească, pentru că locurile sunt limitate. Este un eveniment inedit pentru Fălticeni pentru că va fi transmis pe Digi Sport la nivel naţional, pe Fight Box în 45 de ţări, pe patru continente, B1Tv (nivel naţional şi ştiri în USA prin parteneriatului televiziunii cu CNN), plus două televiziuni on-line, FITE şi EB-TV, cu sute de milioane de urmăritori anual, deci va avea o acoperire extraordinară, plus celelalte televiziuni din ţară cu care a lucrat Ionuţ, care vor face reportaje la faţa locului. Vom avea un invitat special la această gală, unul dintre cei mai buni luptători de kickbox din toate timpurile şi cel mai prolific sportiv din K-1, olandezul Peter Aerts, un fel de Messi al kickbox-ului mondial. Peter va veni cu cel mai bun sportiv din clubul său, care va întâlni un alt sportiv al României, Adrian Mitu. În plus o vom avea pe una din cele mai bune sportive din kickbox-ul feminin mondial, Jorina Baars, ce va veni cu un coleg de sală. Mai avem sportivi din Germania, din Franţa, Moldova şi România”, a explicat promotorul galei. Gabriel Georgescu a mai menţionat că această gală va avea un concept diferit faţă de ce s-a întâmplat până acum în România, cu o amplasare diferită a locurilor din sală, a zonei VIP şi a locurilor din tribună.