Kick Box

Unul dintre cei mai titrați luptători de kick box din România, Ionuț Atodiresei, supranumit Pitbull-ul, își va încheia cariera de sportiv în ring pe 20 iulie, într-o gală organizată în orașul său natal, Fălticeni, în sala „Gabriel Udișteanu” din Complexul Nada Florilor. Gala Legends XIV face parte din promoția Colosseum Tournament și va fi transmisă în direct pe Digi Sport în România, dar și pe alte trei canale de televiziune, dintre care două on-line, în Europa și-n lume. În vârstă de 37 de ani, Pitbull-ul din Fălticeni are la activ 124 de meciuri în kick box, dintre care 64 la profesioniști.

„M-am apucat de kickboxing în urmă cu 23 de ani, în anul 1996, când am plecat cu familia din Fălticeni în Rădăuți. Am stat aici cinci ani în care am început să lupt la amatori pentru un club din București. M-am întors în Fălticeni și am înființat un club la Casa de Cultură, cu ring și saci, și de atunci am început să și antrenez sportivi ce-au ajuns campioni naționali. În toți acești 23 ani am avut 60 de lupte la amatori și 64 la profesioniști de kickboxing, din care am pierdut 12 lupte și meciul de retragere va fi cu numărul 65. În plus am 7 meciuri de MMA la profesioniști. M-am hotărât să mă retrag pentru că am și eu o vârstă, deși aș mai putea să lupt câțiva ani fără nici o problemă. Nu mai am cum să mă antrenez de două ori pe zi, deoarece am o familie frumoasă și o fetiță de un an și două luni și nu-mi mai permit să stau așa mult în sală, am alte priorități acum”, a explicat Ionuț Ionuț Pitbull Atodiresei, un sportiv cu o carieră impresionantă în kick box.

Ionuț Pitbull Atodiresei i-a dăruit primarului Cătălin Coman o pereche de mănuși de box cu autograf

La conferința de presă organizată ieri la Primăria Fălticeni a fost prezent și primarul Cătălin Coman, ce a reprezentat instituția parteneră a galei. Edilul fălticinean, ce provine din familia sportului, a primit la conferință o pereche de mănuși de box de la Ionuț Pitbull Atodiresei, cu autograf, în semn de respect pentru implicarea în organizarea acestei gale și nu numai.

„Este o activitate extrem de importantă pentru municipiul Fălticeni, pentru județul Suceava și pentru România. Îl am alături de mine pe Ionuț Pitbull Atodiresei, cetățean de onoare al municipiului Fălticeni, un sportiv ce ne-a făcut mândri de foarte multe ori că suntem fălticineni. L-am urmărit de multe ori cu sufletul la gură, cu emoții în toate luptele pe care le-a avut, mai ales că tot timpul a spus că este din Fălticeni și-l admirăm pentru acest lucru. În calitate de primar și reprezentant al administrației din Fălticeni, sunt onorat că suntem parteneri la un eveniment important, frumos și necesar, ca să spun așa, pentru că Ionuț a spus că vrea să facă gala de retragere acasă, la Fălticeni, unde tot orașul îi este prieten”, a spus primarul Cătălin Coman, cel ce a fost sportiv, antrenor și profesor.

„Când a venit domnul Daniel Georgescu la sală i-am spus că aș vrea să mă retrag și m-a rugat să lupt la Călărași. Am luptat acolo și-am câștigat și apoi m-am gândit să fac meciul de retragere acasă, la Fălticeni. L-am sunat pe domul primar Cătălin Coman, i-am explicat despre ce este vorba, ne-am întâlnit și m-a așteptat exact așa cum îl știam. Orașul s-a schimbat radical de când este primar și asta se vede. Am vrut să lupt pe stadion, să am un public cât mai numeros din Fălticeni, deși știu că vor veni oameni și de la Iași, Suceava, Rădăuți, din toată zona. În sală numărul de locuri este limitat și am un sentiment că biletele se vor epuiza cu o săptămână înaintea galei”, a spus Atodiresei.

Promotorul galei și al promoției Colosseum Tournament, Gabriel Georgescu, își dorește un eveniment cu casa închisă

La conferința de presă a fost prezent și promotorul galei de retragere a lui Ionuț Atodiresei, Gabriel Georgescu.

„Suntem mândri c-am fost aleși de Ionuț <Pitbull> Atodiresei să realizăm retragerea lui, după o carieră extraordinară, una de invidiat în toată lumea. Nu întâmplător am numit această gală Legends, pentru că Ionuț <Pitbull> Atodiresei este o legendă a sportului românesc de contact și, așa cum spunea și domnul primar, Ionuț a luptat întotdeauna cu Fălticeni pe buze și-n inimă și atunci era normal ca totul să se întâmple aici. Inițial ne gândeam să facem evenimentul pe stadion, pentru că de când am anunțat gala sunt foarte mulți oameni care-și doresc să participe, din toată zona Moldovei, dar după ultima discuție cu domnul primar și cu staff-ul dumnealui am hotărât să nu riscăm, mai ales că de Sfântul Ilie se anunță ploi în fiecare an. De aceea am mutat gata în sala de sport <Gabriel Udișteanu> din complexul Nada Florilor și astfel suntem sigur că vom putea să oferim celor 2000 de oameni un spectacol desăvârșit. Am găsit condiții foarte bune de antrenament, cazare, masă și pregătire și îl felicit pe domnul primar și pe fălticineni pentru aceste lucruri”, a declarat Gabriel Georgescu, promotor al promoției Colosseum Tournament.

Gabriel Georgescu a mai menționat că această gală va avea un concept diferit față de ce s-a întâmplat până acum în România, cu o amplasare diferită a locurilor din sală, a zonei VIP și a locurilor din tribună.

„Este un eveniment inedit pentru Fălticeni pentru că va fi transmis pe Digi Sport la nivel național, pe Fight Box în 45 de țări, pe patru continente, plus două televiziuni on-line, FITE și EB-TV, cu sute de milioane de urmăritori anual, deci va avea o acoperire extraordinară, plus celelalte televiziuni din țară cu care a lucrat Ionuț, care vor face reportaje la fața locului.

Deja avem o cerere foarte mare de bilete și ne dorim o gală cu casa închisă. Cu siguranță va fi așa deoarece numărul este limitat și din păcate mulți fălicineni vor fi nevoiți să urmărească gala la televizor”, a mai spus Gabriel Georgescu.

Invitatul special al galei va fi legenda kick box-ului mondial, olandezul Peter Aerts, care va veni cu un sportiv pe care-l antrenează și care va urca în ring

Gala de retragere a Pitbull-ului va avea invitați și luptători celebri din lume, cel mai important fiind olandezul Peter Aerts.

„Vom avea un invitat special la această gală, unul dintre cei mai buni luptători de kickbox din toate timpurile și cel mai prolific sportiv din K-1, olandezul Peter Aerts, un fel de Messi al kickbox-ului mondial. Peter va veni cu cel mai bun sportiv din clubul său, care va întâlni un alt sportiv al României, Adrian Mitu. În plus o vom avea pe una din cele mai bune sportive din kickbox-ul feminin mondial, ce va veni cu un coleg de sală. Mai avem sportivi din Germania, din Franța, Moldova și România”, a mai adăugat Gabriel Georgescu.

Ionuț Pitbull Atodiresei își va încheia cariera de sportiv cu o luptă în compania unui italian, pe care sportivul din Fălticeni își dorește să-l spulbere, în stilul său agresiv, după care a fost numit și Pitbull.

„Deși am cel mai important meci al galei, vor fi multe alte lupte spectaculoase și interesante. La ultimele meciuri, chiar la ultimul câștigat prin KO în fața unui georgian, la Călărași, am avut scris la baza gâtului Fălticeni și am dus numele orașului peste tot în lume și-am făcut asta pentru oamenii de aici, nu să atrag atenția autorităților. Acum oamenii din Fălticeni pot să facă și ei ceva pentru mine, adică să vină la gală și să mă susțină. Le promit că voi face un meci mare în care vreau să-mi spulber adversarul, la fel ca la Călărași, mai ales că m-am remarcat în ring ca un pitbull și așa vreau să închei”, a spus Ionuț Atodiresei.

La conferință a fost prezent și Marian Dinu, cel mai bun produs al școlii de kick box a lui Ionuț Pitbull Atodiresei, sportiv ce va urca în ring, dar și doi sportivi din Fălticeni, Lucian Berariu și Alex Maftei, ce se antrenează la sala Blue Gym a lui Bogdan Casandra, un fost elev de-al Pitbull-ului din perioada când avea sală aici, un sportiv ce a luptat la galele Pitbull Challenge pe care le organiza Ionuț.