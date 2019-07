Handbal

După Adi Târzioru, plecat la CSM Bacău, Gabriel Burlacu la Steaua București și Bogdan Baican la Politehnica Timișoara, alți doi handbaliști ai echipei Universității Suceava au semnat cu o echipă din Liga Națională. Este vorba de coordonatorul de joc Mihai Sandu și extrema Cătălin Costea, handbaliști ce vor evolua din sezonul următor pentru Dunărea Călărași. În vârstă de 26 de ani, suceveanul Mihai Sandu a început handbalul la Liceul cu Program Sportiv din Suceava cu antrenorii Bogdan Macovei și Iulian Dugan, echipă cu care a câștigat bronzul național în anul 2006 și titlul de campion național în anul 2008. Mihai Sandu a ajuns mai apoi la Centrul Național Olimpic de la Sighișoara, perioadă în care a fost convocat la loturile naționale de cadeți, juniori și tineret, și o singură dată la seniori, la România B. În anul 2010 a câștigat medalia de bronz la Campionatul Mondial Școlar la juniori, în 2014 a luat locul șapte cu echipa României la Campionatul Mondial Universitar la seniori. În anul 2011, handbalistul Mihai Sandu s-a întors acasă, la Universitatea Suceava, pentru care a jucat până-n 2015, perioadă în care a prins și două sezoane în Challenge Cup. După doi ani petrecuți la Vaslui, în 2017 s-a întors la Suceava și a evoluat în ultimele două sezoane, perioadă în care a ieșit campion european universitar cu echipa Universității „Ștefan cel Mare” și medaliat cu bronz în sezonul trecut al acestor europene.

„Acasă, la Suceava, am petrecut niște ani frumoși. Este locul în care m-am lansat în handbal și m-am format ca jucător. Le mulțumesc tuturor celor din staff și suporterilor care ne-au fost alături și la bine și la greu. Începe un nou capitol în viața mea la Călărași, unde sper să fac față cu brio și să progresez cât mai mult”, a explicat handbalistul sucevean Mihai Sandu.

Băimăreanul Cătălin Costea a venit la Suceava la vârsta de 18 ani și a jucat aici cinci sezoane

Cătălin Costea este cel de-al doilea jucător al Universității Suceava ce a ajuns în această vară la Dunărea Călărași. În vârstă de 24 de ani, pe care-i va împlini la finalul lunii, Cătălin provine de la Baia Mare, acolo unde a început handbalul la echipa Marta din localitate. În ultimul an de juniorat, Costea s-a transferat la Extrem Baia Mare, echipă cu care a câștigat titlul de campion național la juniori I, fiind declarat cea mai bună extremă stânga. La 18 ani, Cătălin Costea a venit la Universitatea Suceava și a evoluat pentru echipa CSU timp de cinci sezoane, până-n acest an.

„La Suceava au fost 5 ani frumoși. Am întâlnit un colectiv foarte cald și frumos, cu jucători tineri și handbaliști care au acumulat un CV impresionant. Am învățat multe la Suceava, dar cel mai important am învățat ce înseamnă forța grupului și cum să rămâi unit în momentele grele. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat anul acesta, deoarece știu că puteam să obținem mult mai mult de atât. Mulțumesc CSU Suceava. La noua echipă îmi doresc să mă fac remarcat prin evoluții bune, să progresez din ce în ce mai mult și să reușesc alături de viitori mei colegi să obținem un loc cât mai sus în campionat”, a declarat Cătălin Costea. La fel ca și Mihai Sandu, Cătălin Costea a fost medaliat cu aur la europeanul universitar din 2017 și cu bronz anul trecut, ambii participând și-n acest an, peste câteva zile, la Campionatul European Universitar din Polonia, cu echipa Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.