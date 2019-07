Fotbal – Juniori

Grupa de juniori Under 13 de la Liceul cu Program Sportiv Suceava a reușit să câștige turneul „Gold Cup” de la Piatra Neamţ, după ce a trecut, pe rând, de formaţiile Didi Iași (5-0), Juniorul Bârlad (10-0), Ceahlăul Piatra Neamţ (2-1 după lovituri de departajare) și Poli Iași (4-2 după lovituri de departajare).

„Ţin să-i felicit pe copii pentru efortul depus și jocul prestat, astfel fiind posibil să mai adăugăm un trofeu în vitrina clubului. Sunt bucuros că, împreună cu echipa, am reușit să dăm și cel mai bun marcator al competiţiei, acest premiu individual revenind lui Luca Gavrilovici, un jucător cu reale calităţi. Una peste alta, a fost un an competiţional foarte bun pentru noi, atât prin prisma rezultatelor obţinute, dar mai ales prin consistenţa jocului, care a crescut de la meci la meci. Am încredere că jucătorii mei vor reveni cu forţe proaspete pentru noul sezon, după mini vacanţa pe care o merită din plin. La final, doresc să mulţumesc părinţilor şi conducerii liceului pentru tot sprijinul acordat în acest an competiţional”, a declarat profesorul Andrei Iţco.

Iată și lotul de jucători aliniat de LPS Suceava la „Gold Cup” Piatra Neamţ: Claudiu David, Isac David, Ştefan Recolciuc, Iustin Panciuc, Fabian Găină, Mihai Sava, Victor Băbăscu, Ştefan Petraru, Rareş Ştefănoaia, Augustin Găină, Andrei Târnoschi, Sebastian Burlacu, Luca Gavrilovici, Matei Manolache, Mario Horga și Mario Adeaconului.