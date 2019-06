Rugby

După șase turnee regionale pe zona Moldova Nord, micii rugbiști de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiți de antrenorul Vasile Conache, au debutat la Constanța, la primul din cele cinci turnee ale Campionatului Național de Minirugby, Trofeul Dobrogea, ce s-a desfășurat timp de două zile pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan” Constanța. Sucevenii au participat la toate cele trei categorii de vârstă din turneu, copii sub 8, sub 10 și sub 12 ani. La cea mai mică dintre categorii, la sub 8 ani, elevii lui Vasile Conache au reușit să câștige ambele jocuri din grupă, 40 – 5 cu Warrriors Timișoara și 20 – 10 cu Speranța Jucu. În semifinală, mici jucători suceveni au pierdut la limită, 0 – 5, cu Victoria Cumpăna, iar în finala mică au trecut din nou de Speranța Jucu, cu 15 – 5, câștigând astfel locul III și medalia de bronz. La copiii sub 10 ani, sucevenii au evoluat în teren cu o echipă formată din fete, care ca și la turneele regionale s-au descurcat foarte bine în fața băieților de la celelalte echipe, ele provenind în special de la Școala Bănești. La copii sub 12 ani, sucevenii au pierdut ambele meciuri din grupă și au câștigat cu 35 – 0 meciul de clasament cu RC Cristian, terminând pe locul 9 din 12 echipe.

„Am participat la acest turneu cu aproximativ 35 de copii ce provin de la mai multe școli din județul Suceava și care joacă pentru CSM Suceava. Copiii s-au descurcat bine în teren și până la urmă am plecat cu două echipe și am jucat cu trei, la sub 10 ani am trimis în teren o echipă de fete, care a jucat de la egal la egal cu băieții. Avem copii talentați pe care-i creștem și important e să-i ținem aproape și să formăm generațiile următoare ale rugby-ului sucevean. Mulțumim pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local, clubului CSM Suceava și părinților ce au încredere în noi și ne susțin”, a declarat antrenorul Vasile Conache.