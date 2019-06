Box

Rădăuţeanul Ionel Rayko Leviţchi, „The Lion”, aşa cum este supranumit, a urcat din nou în ringul de box, în meciul principal al galei Golden Gloves Boxing din Marea Britanie, ce a avut loc în Londra. Încurajat de foarte mulţi români veniţi în sală, „The Lion” a reuşit o victorie spectaculoasă în faţa unui englez, prin knockout, în prima repriză a meciului

„Am avut parte de o atmosferă foarte primitoare din partea promotorului galei şi mai mult din partea românilor care au venit să mă susţină în număr foarte mare şi mi-au dat o forţă în plus să înving şi le mulţumesc pe această cale. În prima repriză mi-am trimis adversarul de două ori la podea, prima dată după ce l-am surprins cu o lovitură la ficat şi a fost numărat de arbitru. S-a ridicat şi a continuat lupta, iar după câteva schimburi de lovituri l-am surprins din nou cu o lovitură puternică, tot la ficat, urmată de un croşeu de dreapta la cap cu care am pus capăt meciului. Lupta a durat în jur de două minute, timp în care am lovit puternic pentru că n-am vrut să ajung la decizia arbitrilor şi să am o experienţă neplăcută, cum se întâmplă de obicei când lupţi în străinătate în faţa unui favorit. Mulţumesc antrenorului meu, Daniel Ungureanu, şi colegilor mei de la Suresec Security Services, care mi-au fost alături la această luptă, în special lui Marius Romanescu, cel care a avut rolul de antrenor secund”, a explicat Rayko Leviţchi.

Adversarul rădăuţeanului a acceptat înfrângerea cu fair-play şi l-a felicitat pe român, ridicându-l în braţe

Rădăuţeanul a adăugat că imediat după luptă promotorul galei a venit în ring şi l-a felicitat, spunându-i în glumă că e o fiară, iar mai apoi a postat pe facebook-ul promoţiei pe care o organizează o fotografie cu „The Lion” şi a comentat faptul că de astfel de luptători are nevoie gala Golden Gloves Boxing.

„A fost meciul serii în această gală, iar la finalul luptei adversarul meu a dat dovadă de fair-play, m-a ridicat în braţe şi m-a felicitat, acceptând înfrângerea ca un adevărat sportiv”, a mai adăugat Rayko.

După acest meci câştigat prin KO, Rayko „The Lion” Leviţchi a luat o pauză de o săptămână şi va relua pregătirea pentru un meci pe reguli de Bare Knuckle Boxing, care va avea loc la sfârşitul lunii iulie.

Originar din oraşul Milişăuţi, Ionel Rayko Leviţchi şi-a început cariera de luptător în anul 2010, iar momentan este campion intercontinental la profesionişti în kickboxing, dar luptă în paralel şi pe reguli de MMA (Mixed Martial Arts) şi mai nou în BKB (Bare Knuckle Boxing), fiind primul român ce a luptat într-o gală de box irlandez, meci pe care l-a şi câştigat. Mai mult, „The Lion” a reuşit să câştige în anul 2017 centura UKBU în box, cea de campion al Angliei la categoria super mijlocie, iar anul trecut a câştigat centura de campion FFC categoria mijlocie la box, după o piramidă de patru sportivi.