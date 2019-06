Fotbal

În perioada 4-9 august, municipiul şi judeţul Suceava vor fi gazda ediţiei cu numărul 18 a turneului internaţional de fotbal „Patru Regiuni pentru Europa”, o competiţie rezervată juniorilor sub 16 ani, născuţi în anul 2003. Ca-n fiecare an, în teren vor intra selecţionatele celor patru regiuni înfrăţite, judeţul Suceava, regiunea Cernăuţi din Ucraina, Schwaben din Germania şi Mayenne din Franţa, meciurile urmând să aibă loc pe stadionul Areni din municipiul Suceava. Oficialii Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, alături de cei de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, au început de ceva timp selecţiile pentru echipa ce va reprezenta judeţul nostru şi urmează ca-n perioada următoare să definitiveze lotul şi să înceapă pregătirea specifică pentru acest turneu.

„Anul trecut s-a schimbat sistemul de joc al meciurilor, tocmai pentru ca delegaţii să aibă mai mult timp pentru socializare şi pentru excursiile organizate de gazde. Astfel, jocurile vor avea loc în două zile, cele patru echipe urmând să dispute câte o repriză de 35 de minute, în sistemul fiecare cu fiecare, în ambele zile de competiţie. După ce vom termina selecţia vom stabili un program de pregătire, astfel încât să fim într-o formă foarte bună la turneu. Avem o generaţie 2003 cu jucători talentaţi şi suntem încrezători că la această ediţie vom câştigat trofeul, pentru a doua oară de când este organizat turneul”, a explicat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton.