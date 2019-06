Fotbal

Sâmbătă seara, în turul barajului de promovare în Liga a III-a, câştigătoarea Ligii a IV-a din judeţul Suceava, Viitorul Liteni, a pierdut cu 1 – 4 pe teren propriu partida jucată în compania campioanei judeţului Neamţ, Ozana Târgu Neamţ.

Încurajată de o galerie numeroasă, echipa oaspete a reuşit să deschidă scorul pe stadionul „Ion Pintilescu” după numai nouă minute de joc, dintr-un penalty acordat după o ieşire imprudentă a portarului Bicleanu, care l-a faultat în careu pe Mercaş, Patrichi fiind marcatorul golului. Liteniul a avut o mare şansă de a egala, dar mingea a lovit bara la lovitura de cap a lui Bijec. Până la pauză, portarul gazdelor a avut două intervenţii bune la şuturile lui Miron şi, după 45 de minute, Ozana conducea cu 1 – 0. În minutul 58, Viitorul a reuşit egalarea, în urma unei lovituri de la 11 metri prin Corban, la un fault asupra lui Bijec, la care nemţenii au protestat. Peste cinci minute, Liteniul a primit din nou un penalty, executat de acelaşi Corban, care n-a reuşit să-l învingă de această dată pe Iftimie. După o bară a oaspeţilor a venit şi al treilea gol al partidei, în minutul 82, când Ignea a şutat imparabil de la marginea careului mare, la colţul scurt. Cu o apărare improvizată şi un minus la capitolul fizic, Viitorul Liteni a primit încă două goluri în prelungiri, unul prin Patrichi, după un şut de la 25 de metri la care mingea a atins şi transversala, şi prin Ignea, după un şut pe lângă portar. Sâmbătă, campioana judeţului nostru, pregătită de Demis Maranda şi Cătălin Holca, va juca returul acestui baraj, unul în care şi-a compromis şansele de promovare.

„Îmi pare rău c-am primit două goluri în prelungiri, am căzut şi fizic şi poate nu ne-am pregătit cum trebuie la acest capitol pentru baraj. După al doilea penalty ratat de noi s-a rupt jocul şi cred că dacă am fi condus cu 2 – 1 altul ar fi fost jocul. Şansele noastre au scăzut considerabil, dar mergem acolo să jucăm, n-avem nimic de pierdut, în fotbal orice se poate întâmpla, după cum am văzut şi-n Liga Campionilor. Am avut şi trei absenţe notabile, fraţii Răzlog şi Velescu, toate în axul central, şi-am fost nevoiţi să improvizăm. Îi felicit pe băieţi c-au ajuns până aici, e o performanţă frumoasă a echipei şi a întregii comunităţi”, a explicat antrenorul Viitorului Liteni, Demis Maranda.

Viitorul Liteni a început partida în formula: Bicleanu – Maftei, Solcan, Bosancu, Cristescu – Prichici, Corban, Tomescu, Gliga – Apostol şi Bijec, în teren intrând şi Duman şi Netea.