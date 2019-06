Handbal

După retrogradarea în Divizia A şi plecarea mai multor jucători importanţi, echipa de handbal a Universităţii face toate eforturile pentru a forma din nou un lot competitiv, cu care să revină din nou în Liga Naţională, situaţie prin care a mai trecut de cel puţin două ori de la înfiinţarea clubului. În acest sezon, studenţii au primit confirmarea finanţatorilor principali că vor fi sprijiniţi în continuare în acest nou proiect ce se va întinde pe cel puţin trei ani. În această perioadă, cât jucătorii sunt în vacanţă, coordonatorul tehnic al tuturor loturilor ale secţiei de handbal de la Clubul Sportiv Universitar Suceava, Petru Ghervan, alături de staff-ul tehnic al echipei de seniori, caută soluţii pentru a completă şi întări lotul de jucători. În plus, universitarii mai aşteaptă răspunsuri şi de la jucătorii din Suceava ce mai au contract sau care n-au plecat până acum, dar şi de la alţi handbalişti din ţară şi de la Liceul cu Program Sportiv Suceava.

„Ne-au plecat cel puţin nouă jucători, şi de aceea încercăm să completăm lotul pentru sezonul ce urmează, unul în care nu avem cum să ne propunem altceva în afară de revenirea în Liga Naţională. Avem câţiva jucători ce mai au contract, cu unii am ajuns la o înţelegere, iar cu o parte vom încheia discuţiile până la finalul acestei săptămâni, în ce condiţii vor rămâne. Ne vom baza în continuare pe sportivii ce au evoluat la echipa a doua şi care au terminat junioratul sau mai joacă la LPS Suceava, precum Lazurcă, Lazoreac, Vizitiu. În plus discutăm şi cu mai mulţi jucători din ţară, ce nu mai sunt juniori sau au terminat şcoala şi pot să vină la facultatea noastră, în special handbalişti de perspectivă ce au fost la loturile naţionale”, a explicat Petru Ghervan. Dintre handbaliştii care au jucat la ambele echipe ale CSU în ultimul sezon se regăsesc Duman, Oancea, Ionescu, Pintilei, Mihăescu, Alupoaie, Lupu, Stanciuc, Cozorici, majoritatea fiind crescuţi şi formaţi la LPS Suceava. În plus, dintre jucătorii de la prima echipă, Olariu este cu semnul întrebării, iar Adomnicăi, Ciubotariu şi Şoldănescu sunt încă în discuţii, iar sârbul Lakovic a confirmat că vrea să rămână, dar încă nu a semnat nimic.

Ghervan este de părere că pentru a trece de baraj, echipa trebuie să mai aducă 4-5 jucători cu experienţă

Coordonatorul tehnic al universitarilor crede că pentru obiectivul propus, acela de a reveni în prima ligă, echipa are nevoie de 4-5 jucători cu experienţă în Liga Naţională, asta pe lângă jucătorii de perspectivă ce vor veni în această vară.

„Având în vedere că echipa a doua a terminat pe locul III, singurul obiectiv este acela de a reveni în primul eşalon. Va conta ce răspuns vom primi de la jucătorii cu experienţă de la noi, Adomnicăi, Ciubotariu, Şoldănescu, dar şi de la Olariu, iar în funcţie de asta cred că vom avea nevoie de 4-5 jucători ce au mai evoluat în Liga Naţională, pentru a putea lupta cu şanse reale la barajul de promovare, Până atunci vom evolua cu ce lot vom avea, dar cred că acei jucători cu experienţă ar trebui să-i găsim până-n iarnă, pentru a se integra în angrenajul echipei. Avem copii foarte buni care vin din urmă, inclusiv la universitate, juniorii III ce au ieşit campioni de curând, dar şi mai mari, pe care vom încerca să-i creştem şi depinde mult în cât timp se vor maturiza. Important este să avem un sprijin financiar constant şi cred că-n 3-4 ani am putea accede în play-off-ul Ligii Naţionale”, a declarat Petru Ghervan. Coordonatorul tehnic al CSU a mai adăugat că nimeni nu şi-a dorit retrogradarea, iar în acest moment mai dificil toţi oamenii din staff-ul tehnic trebuie să pună umărul şi să urmeze noile atribuţii trasate, pentru a se putea realiza obiectivele pe termen scurt şi mediu.

Petru Ghervan mai crede că trecerea clubului CSU Suceava de sub tutela Ministerului Educaţiei Naţionale la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava este o oportunitate ce nu trebuie ratată, una benefică pentru echipă şi club, în primul rând în sensul eliminării birocraţiei, al folosirii bazei materiale a USV, a personalului şi al multor alte aspecte, mai ales că rectorul Valentin Popa face toate eforturile pentru a se realiza acest lucru, rector ce a fost tot timpul alături de sportul universitar şi un suporter înfocat al echipei.

Universitarii ce merg la Campionatul European Universitar din Polonia se reunesc pe 25 iunie

Pentru unii dintre handbaliştii universitari, vacanţa se va termina pe 25 iunie, mai exact pentru cei ce vor reprezenta România la Campionatul European Universitar din Polonia, în timp ce restul jucătorilor vor reveni la antrenamente pe 5 iulie, urmând ca pe 15 iulie să fie tot lotul la pregătire. Studenţii şi-au programat şi 10 zile de pregătire centralizată la Vatra Dornei, dar acest stagiu va depinde foarte mult de vreme, deoarece vor avea de făcut antrenamente afară. Dacă vremea nu va permite, echipa CSU va renunţa la acest cantonament şi va face pregătirea la Suceava. Tot în perioada ce urmează, tehnicienii echipei vor stabili şi turneele şi meciurile de pregătire la care va participa echipa.