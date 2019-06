Rugby seniori

Rugby-ul din Gura Humorului are un nou campion, de această dată peste hotare. În vârstă de 28 de ani, rugbistul Adrian Mazăre, din Gura Humorului, a devenit zilele trecute campion în prima ligă de seniori din Germania, cu echipa la care evoluează, Sport Frankfurt Club 1880. La 10 ani diferenţă, echipa sa a ajuns din nou în finală, unde s-a impus cu 22 – 12 în disputa cu TSV Rugby Handschuhsheim.

„Eram favoriţi în această finală, deoarece câştigasem împotriva celor de la Handschuhsheim atât în tur cât şi-n retur, dar ne aşteptam la un meci greu. Prima repriză am dominat-o şi la pauză conduceam cu 22 – 0, dar în partea a doua, adversarii au marcat două eseuri şi s-au apropiat. A fost un final intens, în care ne-am apărat foarte bine şi nu le-am dat şanse adversarilor să se apropie de terenul nostru de ţintă. Ne-am dorit foarte mult să câştigăm trofeul, mai ales că jucam acasă, în faţa a aproximativ 3.000 de spectatori, şi mă bucur c-am reuşit să devenim campioni. Este una dintre cele mai mari realizări ale mele, pentru care am contribuit 100% şi am jucat meci de meci”, a explicat rugbistul humorean Adrian Mazăre.

Adrian este de părere că Germania încă nu este la nivelul primului eşalon din România, dar cu investiţiile pe care le fac, germanii se apropie încet-încet de performanţele din Super Ligă.

A început rugby-ul la vârsta de 16 ani, la Clubul Sportiv Şcolar Gura Humorului, cu antrenorii Florin Nistor şi Andrei Lupei

Humoreanul Adrian Mazăre a luat contactul cu rugby-ul la vârsta de 16 ani, anterior neştiind mai nimic despre sportul cu balonul oval.

„Eram în curtea şcolii cu mai mulţi colegi şi prieteni şi a venit la noi Cezar Pascari să ne întrebe dacă nu vrem să mergem la rugby, promiţându-ne că vom avea acces la piscină, sală de forţă şi multe altele, ceea ce ni s-a părut foarte interesant. Am fost la primul antrenament de probă, iar din acel moment am fost foarte captivat şi interesat să cunosc cât mai multe despre acest sport. După câteva zile de antrenament petrecute cu grupul <din curtea şcolii> condus de Cezar Pascari am fost promovaţi la grupa de juniori, care era antrenată de Florin Nistor şi Andrei Lupei. Aici deja era vorba despre altceva, erau mai mulţi copii, antrenamentele erau diferite şi pot să spun că aici a început pe bune activitatea sportivă, cu meciuri, turnee, cantonamente”, îşi aduce aminte rugbistul humorean.

Humoreanul a câştigat primul titlu de campion al României, la juniori I, cu echipa CSŞ 2 Siromex Baia Mare, în anul 2010

După un an şi jumătate petrecut la echipa de juniori II, Adrian trebuia să facă pasul la juniori I, dar CSŞ Gura Humorului nu avea în acel an echipă la rugby în 15. Antrenorul Florin Nistor avea o colaborare cu clubul din oraşul din care provenea, CSS 2 Siromex Baia Mare, şi astfel Adrian Mazăre şi alţi colegi au ajuns să joace pentru băimăreni la turneul final de juniori II de la Constanţa.

„Acesta a fost un pas foarte important în cariera mea sportivă. Am ieşit pe locul 7 din 8, dar personal am avut o evoluţie bună, iar cei de la Baia Mare mi-au făcut o ofertă pentru următorul sezon, deoarece aveau planuri mari la juniori I. După ce am luat BAC-ul, m-am înscris la facultate în Baia Mare, iar odată ce am ajuns la echipa condusă de antrenorul Florin Popovici şi Mircea Taloş a început <distracţia>, în anul 2009. Aici am intrat şi mai mult în spiritul rugby-ului într-o echipă în care aveam colegi de peste tot, Bârlad, Tecuci, Gura Humorului, Cluj, Iaşi şi bineînţeles cei din Baia Mare, şi aveam acelaşi obiectiv - să jucăm cât mai bine şi să câştigăm campionatul, fapt ce s-a şi întâmplat la finalul sezonului 2009-2010”, a explicat Adrian Mazăre.

La terminarea junioratului, a primit o ofertă de la campioana României, CSM Baia Mare

Trecerea la seniori a fost unul dintre cele mai grele momente din cariera sa de până acum, îşi aduce aminte Adrian Mazăre. După terminarea junioratului, rugbistul din Gura Humorului a primit o ofertă de la campioana României, CSM Baia Mare, condusă în acel moment de antrenorii Eugen Apjok şi Vasile Lucaci.

„A fost o perioadă foarte grea pentru mine trecerea de la juniori la seniori, deoarece era vorba de cu totul altceva, un alt stil de joc, colegi noi şi cu o experienţă de joc echivalentă cu vârsta mea. Într-un final m-am acomodat, iar sezonul respectiv 2010-2011 am activat pentru echipa CSM Baia Mare, devenind campionii României în Superliga CEC BANK”, a explicat humoreanul.

În anul 2010 a venit şi prima convocare la loturile naţionale, mai exact la cel de juniori sub 19 ani, cu care a participat la Campionatul European din Belgia, acolo unde a ocupat locul III.

Sportivul a mai declarat: „Datorită rugby-ului și plecării mele la Baia Mare, mi-am găsit acolo jumătatea. În 2011 am cunoscut-o pe soția mea, Ioana, iar pe data de 31 iulie sărbătorim 2 ani de căsnicie”.

În anul 2012, Adrian a ajuns la un acord cu conducerea echipei din Baia Mare pentru a fi împrumutat la Universitatea Cluj, pentru a căpăta experienţă, pentru a avea meciuri în picioare, deoarece la băimăreni prindea echipa destul de greu. Din 2012 şi până-n 2015 a evoluat pentru clujenii antrenaţi atunci de Horea Hâmpea şi Daniel Sauan.

În anul 2015, a ajuns în Germania, unde evoluează şi-n prezent

În anul 2015, humoreanul a plecat în Germania, unde a trimis mai multe CV-uri la diferite echipe, iar prima care l-a contactat a fost cea cu care zilele trecute a ieşit campion, Sport Frankfurt Club 1880.

„Venind din România, cu mentalitatea de jucător de rugby profesionist, aici era vorba despre altceva în perioada respectivă. Germanii se axau mai mult pe copii şi de la început mi-au spus că dacă vreau să joc pentru prima echipă trebuie să antrenez copii. După o perioadă de 7 luni am primit un contract la echipă ca antrenor de copii, iar separat jucam şi pentru prima echipă, sezonul 2015-2016 fiind unul de acomodare. M-am integrat destul de repede şi-am evoluat pe posturile de aripă şi centru, iar simultan am antrenat în calitate de ajutor de antrenor grupe de copii Minis (3-5 ani), U 8 şi U 14. Echipa de seniori a mers bine şi uşor ne-am apropiat de obiectivul principal, câştigarea campionatului, lucru ce l-am reuşit în acest an, după ce-n sezonul trecut am terminat pe 4”, a spus Adrian Mazăre.

După ce a căpătat experienţă cu copiii, Adrian a primit postul de antrenor principal la grupele de copii 3-5 ani şi sub 8 ani, la ultima având ajutor de la alţi 8 antrenori şi o grupă de 50-60 de mici rugbişti. Clubul german are 7 grupe de copii, începând de la cei mici, 3-5 ani, şi continuând cu cei sub 8, 10, 12, 14, 16 şi 18 ani. În acest an, pe lângă titlul de la seniori, Sport Frankfurt Club 1880 a câştigat medaliile de aur şi la copii şi juniori, grupele sub 12, sub 14, 16 şi 18 ani.